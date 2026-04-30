Senado de EEUU prohíbe a sus miembros y personal apostar en mercados predictivos

Un anuncio de la plataforma de mercados predictivos Kalshi, el 1 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Allison Robbert, Archivo) AP

La medida, aprobada de manera unánime, se redactó como un cambio a las normas del Senado, por lo que entra en vigor de inmediato. El cambio se produce una semana después de que un soldado de fuerzas especiales de Estados Unidos fue acusado formalmente de usar información clasificada para apostar sobre la captura del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y en momentos en que los legisladores se muestran cada vez más preocupados sobre quién podría estar realizando apuestas públicas sobre la guerra con Irán.

“Los senadores de Estados Unidos no tienen nada que hacer participando en actividades especulativas como los mercados predictivos mientras cobran un sueldo financiado por los contribuyentes, punto”, subrayó el senador republicano Bernie Moreno. Una enmienda impulsada por el demócrata Alex Padilla extendió la medida para incluir a todo el personal.

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, señaló que la medida era “obvia”. Instó a la Cámara de Representantes y a la Casa Blanca a hacer lo mismo.

“Nunca debemos permitir que el Congreso se convierta en un casino donde los miembros que representan al pueblo puedan apostar sobre guerras o crisis económicas o elecciones", puntualizó Schumer. "Eso destruiría el principio mismo del gobierno representativo”.

Los senadores Todd Young y Elissa Slotkin, un republicano y un demócrata respectivamente, han presentado un proyecto de ley para prohibir que todos los funcionarios elegidos a nivel federal y empleados del gobierno utilicen información privilegiada para hacer apuestas en mercados predictivos. Young afirmó que la resolución es “un buen primer paso” y alentó al Senado a considerar su proyecto de ley.

Los mercados predictivos, como la plataforma de apuestas Polymarket y su principal rival Kalshi, han estado bajo el microscopio a medida que el negocio se ha expandido. Polymarket ha sido objeto de críticas por ser un espacio para operaciones en el extranjero que quedan fuera del alcance de los reguladores federales.

The Associated Press informó hace unas semanas que un grupo de cuentas nuevas en Polymarket realizó apuestas muy específicas y oportunas sobre si Estados Unidos e Irán alcanzarían un alto el fuego el 7 de abril, lo que se tradujo en ganancias por cientos de miles de dólares para los nuevos clientes. El mismo día en que AP publicó su historia, la Casa Blanca advirtió al personal que no utilice información privada para operar en mercados predictivos.

El gobierno ha sido un aliado clave en la creciente industria de los mercados predictivos en una disputa legal con estados que buscan prohibir estas plataformas. Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente, es asesor tanto de Polymarket como de Kalshi. La plataforma de redes sociales de Trump, Truth Social, también se encuentra en proceso de lanzar su propio mercado predictivo llamado Truth Predict.

“Desafortunadamente, el mundo entero se ha convertido hasta cierto punto en un casino, y uno mira lo que está pasando en todo el mundo y en Europa y en todas partes: están haciendo estas cosas de apuestas”, señaló Trump hace unas semanas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP