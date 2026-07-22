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Semana Billboard de la Música Latina 2026 revela artistas participantes

MIAMI (AP) — La Semana Billboard de la Música Latina 2026 reveló el miércoles su primera ronda de oradores estelares que incluye a Greeicy, Jay Wheeler, Jessi Uribe, Kany García y Rawayana.

ARCHIVO - La cantante puertorriqueña Kany García posa para una fotografía durante una entrevista para promocionar su álbum titulado García, en la Ciudad de México, el martes 14 de mayo de 2024. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)
ARCHIVO - La cantante puertorriqueña Kany García posa para una fotografía durante una entrevista para promocionar su álbum titulado García, en la Ciudad de México, el martes 14 de mayo de 2024. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo) AP

También se darán cita Lola Índigo, Paola Jara, Rainao, Ryan Castro, Trueno y Zhamira, quienes hablarán en sesiones exclusivas.

“Nos sentimos honrados de dar la bienvenida al talento de este año mientras seguimos inspirando conversaciones que impulsan la industria”, dijo Mike Van, director ejecutivo de Billboard en un comunicado.

Por más de tres décadas la Semana de la Música Latina de Billboard ha impulsado conversaciones impactantes y momentos destacados de la música latina.

La semana de 2026 cuenta con varios días de programación incluyendo actuaciones estelares, paneles y talleres que reúnen a artistas, creadores y ejecutivos líderes de la música latina con el público. Se realizará del 19 al 22 de octubre. Los boletos estarán a la venta en Billboardlatinmusicweek.Com.

Entre los panelistas ejecutivos destacan Nat Pastor, Victor Gonzalez y Tommy Mottola. Más participantes serán anunciados pronto.

La Semana Billboard de la Música Latina regresará al Faena Forum Miami Beach y coincidirá con los Premios Billboard a la Música Latina que se entregarán el 22 de octubre en Miami. Los premios se transimtirán en vivo por Telemundo y Peacock.

FUENTE: AP

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