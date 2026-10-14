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Seis muertos, incluido un niño, al estrellarse avioneta en Wisconsin

DELLONA, Wisconsin, EE.UU. (AP) — Seis personas, entre ellas un niño, murieron al estrellarse una avioneta en Wisconsin, informó la policía local.

La aeronave monomotor de seis plazas cayó el martes en la noche cerca de Wisconsin Dells, indicó la policía del condado Sauk.

El aparato viajaba de Kenosha a Menomonie cuando se estrelló en una zona boscosa cerca del Parque Estatal Mirror Lake, en el municipio de Dellona, poco antes de las 10 p.m. Caía una fuerte lluvia en la zona en ese momento.

La policía señaló que recibió múltiples reportes de una aeronave caída alrededor de las 9:30 p.m. Apuntó que se halló muertos a cinco adultos y un niño que viajaban en la avioneta, una Piper PA-46 de ala fija.

La aeronave estaba en contacto con una torre de control de tráfico aéreo cercana antes del accidente. La policía y la Administración Federal de Aviación manifestaron que los investigadores revisaban esas transmisiones y si el clima influyó en el accidente.

No hubo daños a estructuras ni a personas en tierra, se indicó. No se han dado a conocer los nombres de los fallecidos.

La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigan el caso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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