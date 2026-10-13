Trump pide la renuncia de Kimberly Guilfoyle como embajadora en Grecia tras denuncias de conducta indebida

El presidente Donald Trump escucha a Kimberly Guilfoyle en una recepción para celebrar el Día de la Independencia de Grecia en la Sala Este de la Casa Blanca, el 24 de marzo de 2025, en Washington. (Foto AP/Jacquelyn Martin, Archivo) AP

La administración del presidente Donald Trump solicitó la renuncia de Kimberly Guilfoyle como embajadora de Estados Unidos en Grecia , después de una serie de publicaciones periodísticas sobre presuntas irregularidades financieras, posibles conflictos de intereses y cuestionamientos relacionados con su comportamiento durante su gestión diplomática.

La salida de la exfigura de Fox News fue confirmada este martes 13 de octubre por la Casa Blanca, en medio de una controversia que también involucra un supuesto pedido de 100.000 dólares a un donante republicano , además de señalamientos sobre viajes de lujo y relaciones con empresas del sector energético.

Guilfoyle, quien anteriormente mantuvo una relación sentimental con Donald Trump Jr. , hijo mayor del mandatario estadounidense, rechazó las acusaciones y aseguró que defenderá su reputación.

La decisión representa el final de una gestión diplomática que había comenzado con el respaldo político de Trump y que estuvo marcada por una elevada exposición pública de la embajadora en Grecia.

La portavoz presidencial Katie Zacharia confirmó que la administración estadounidense había solicitado la renuncia de Guilfoyle.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el centro, y la embajadora de Grecia, Kimberly Guilfoyle se ven en el aeropuerto internacional Eleftherios Venizelos cerca de Atenas, Grecia, antes de que Rubio suba a un avión, el jueves 8 de octubre de 2026. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Pool)

Pese a las controversias, la Casa Blanca reconoció públicamente su participación en el Gobierno.

“Ha sido una integrante maravillosa del equipo y le deseamos lo mejor”, declaró Zacharia.

La salida se produjo después de varios días de publicaciones sobre presuntas conductas indebidas y posibles irregularidades relacionadas con la exembajadora.

Hasta ahora, las acusaciones periodísticas no equivalen a una condena judicial ni establecen por sí solas que Guilfoyle haya cometido delitos.

Trump toma distancia de su exembajadora y antigua pareja de su hijo

El propio Donald Trump se pronunció sobre la controversia antes de que se confirmara oficialmente la salida.

El presidente aseguró que Guilfoyle había realizado un buen trabajo como representante diplomática de Estados Unidos en Atenas.

Sin embargo, admitió que no le agradaban las informaciones publicadas sobre ella.

Trump también intentó aclarar la naturaleza de su relación personal con la diplomática, quien estuvo comprometida con su hijo Donald Trump Jr.

“No era parte de mi familia”, afirmó el mandatario ante periodistas.

La declaración llamó la atención debido a la cercanía que Guilfoyle había mantenido durante años con el entorno político y familiar del presidente.

La denuncia por un supuesto pedido de 100.000 dólares

Uno de los señalamientos más relevantes surgió de una investigación publicada por The Wall Street Journal.

Según el diario, Guilfoyle habría solicitado al donante republicano Eric Deters una transferencia de 100.000 dólares para cubrir una deuda de tarjeta de crédito.

El supuesto pedido ocurrió poco antes de su audiencia de confirmación en el Senado, celebrada en julio de 2025.

Posteriormente, The New York Times informó sobre mensajes en los que Guilfoyle presuntamente ofrecía al empresario convertirse en una aliada dentro del entorno político de Trump si realizaba el pago.

Las publicaciones generaron interrogantes sobre la naturaleza de la relación financiera entre ambos y la posible existencia de compromisos vinculados a su influencia política.

Sin embargo, los abogados de Guilfoyle rechazaron esa interpretación.

Los abogados aseguran que el dinero correspondía a servicios profesionales

La defensa de la exembajadora sostuvo que los 100.000 dólares mencionados no representaban un favor político ni un pago indebido.

Según sus abogados, el dinero correspondía a obligaciones pendientes por servicios profesionales prestados antes de su nominación diplomática.

Entre esas actividades mencionaron participaciones en conferencias y eventos.

La explicación contradice la interpretación presentada en los reportes periodísticos sobre el supuesto pedido de dinero.

Hasta el momento, no se ha informado de una sentencia judicial que determine que esa operación constituyó corrupción o tráfico de influencias.

Denuncias por viajes de lujo y posibles conflictos de intereses

La controversia no se limitó al supuesto pedido de dinero.

Otras publicaciones periodísticas plantearon interrogantes sobre las relaciones de Guilfoyle con una empresa griega vinculada a los sectores de la construcción y la energía.

También surgieron cuestionamientos relacionados con viajes de lujo y su comportamiento hacia integrantes del personal diplomático estadounidense en Atenas.

Estas acusaciones provocaron preocupación dentro de la administración Trump, según los reportes citados.

El Departamento de Estado comenzó a examinar algunos de los señalamientos, aunque no se había confirmado públicamente el alcance definitivo de una investigación formal.

El inspector general del Departamento de Estado revisó las acusaciones

De acuerdo con información atribuida a Associated Press, un funcionario estadounidense confirmó que la oficina del inspector general del Departamento de Estado había comenzado a analizar las denuncias.

Sin embargo, no estaba claro si esa revisión preliminar había derivado en una investigación administrativa formal.

El secretario de Estado, Marco Rubio, había respaldado inicialmente el desempeño de Guilfoyle.

Posteriormente evitó pronunciarse sobre las nuevas revelaciones, mientras aumentaba la atención pública sobre el caso.

La salida de la embajadora ocurrió antes de que se anunciara públicamente una conclusión definitiva sobre las acusaciones.

¿Quién es Kimberly Guilfoyle?

Kimberly Guilfoyle es una abogada, exfiscal y personalidad televisiva estadounidense que alcanzó notoriedad nacional como analista y presentadora de Fox News.

Posteriormente se convirtió en una figura destacada del movimiento político republicano y participó activamente en campañas electorales vinculadas a Donald Trump.

Su cercanía con el entorno del mandatario aumentó después de comenzar una relación con Donald Trump Jr. en 2018.

Ambos anunciaron su compromiso en 2020, aunque la relación terminó años después.

En 2026, Trump Jr. contrajo matrimonio con Bettina Anderson.

Guilfoyle fue una de las primeras figuras seleccionadas por Trump para desempeñar funciones diplomáticas durante su segundo mandato presidencial.

De Fox News a la Embajada estadounidense en Atenas

Su nombramiento como embajadora en Grecia fue interpretado como parte de la incorporación de figuras políticamente cercanas al presidente a cargos relevantes dentro de su administración.

Durante su gestión, Guilfoyle mantuvo una presencia destacada en actividades diplomáticas, sociales y empresariales.

También apareció en publicaciones de alto perfil, incluida una portada de Vogue Grecia.

La exembajadora defendió anteriormente esa exposición pública como una manera de promover las relaciones entre Estados Unidos y Grecia.

Sin embargo, las nuevas denuncias terminaron eclipsando los resultados que ella atribuye a su gestión.

Guilfoyle defiende su trabajo y anuncia que protegerá su reputación

Después de conocerse la decisión de la Casa Blanca, Guilfoyle publicó un mensaje en redes sociales en el que confirmó el final de su etapa diplomática.

La exembajadora rechazó las acusaciones y afirmó que no permitirá que los señalamientos dañen su trayectoria.

También destacó lo que considera logros de su gestión en Grecia.

Entre ellos mencionó el fortalecimiento de los vínculos de defensa y seguridad entre Washington y Atenas, así como la cooperación dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Guilfoyle también reivindicó su participación en iniciativas destinadas a ampliar las exportaciones estadounidenses de gas natural licuado (GNL) hacia Europa.

Esas afirmaciones corresponden al balance presentado por la propia exdiplomática.

Grecia y el papel estratégico de EEUU en el Mediterráneo

La Embajada estadounidense en Atenas ocupa una posición importante dentro de la política exterior de Washington.

Grecia es miembro de la OTAN y mantiene relaciones de cooperación militar, energética y comercial con Estados Unidos.

Además, su ubicación geográfica la convierte en un socio relevante para la seguridad del Mediterráneo oriental y del sureste europeo.

Durante los últimos años, la cooperación energética ha adquirido especial importancia debido a los esfuerzos europeos para diversificar sus fuentes de suministro de gas.

Guilfoyle aseguró que durante su gestión contribuyó a fortalecer esos vínculos.

Una salida en medio de investigaciones y acusaciones no resueltas

La renuncia de Kimberly Guilfoyle pone fin a una etapa diplomática marcada por su cercanía política con la administración Trump y por controversias que terminaron provocando su salida.

Las denuncias incluyen un supuesto pedido de dinero a un donante republicano, posibles conflictos de intereses y cuestionamientos relacionados con su conducta.

La exembajadora niega las acusaciones y sostiene que determinadas operaciones financieras correspondían a pagos legítimos por servicios profesionales.

Por ahora, no se ha anunciado una condena judicial ni una determinación definitiva que establezca responsabilidad penal.

La Casa Blanca confirmó que pidió su renuncia, mientras Guilfoyle aseguró que defenderá su nombre y su reputación frente a los señalamientos publicados.

El caso deja pendientes preguntas sobre el resultado de las revisiones administrativas, la documentación de las operaciones financieras cuestionadas y el futuro de la representación diplomática estadounidense en Grecia.