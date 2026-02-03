Seif al-Islam Gadafi, hijo del fallecido dictador libio, ha muerto, dicen autoridades

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 25 de febrero de 2011, Seif al-Islam Gadafi habla con medios de comunicación en una conferencia de prensa en un hotel de Trípoli, Libia. (AP Foto/Ben Curtis/Archivo) AP

El hombre de 53 años fue asesinado en la ciudad de Zintan, a 136 kilómetros (85 millas) al suroeste de la capital, Trípoli, según dos funcionarios de seguridad libios. Las circunstancias de su muerte no estaban claras por el momento.

Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados para informar a los medios.

Abdullah Othman Abdurrahim, quien representó a Gadafi en el diálogo político mediado por la ONU que tenía como objetivo resolver el prolongado conflicto de Libia, también anunció su muerte en Facebook.

Abdurrahim no proporcionó más detalles, pero el medio de comunicación libio Fawasel Media lo citó diciendo que hombres armados mataron a Seif al-Islam en su casa. El medio informó que los fiscales estaban investigando el asesinato.

Seif al-Islam, nacido en junio de 1972 en Trípoli, era el segundo hijo Moamar Gadafi. Estudió para obtener un doctorado en la London School of Economics y era visto como el rostro reformista del régimen de Gadafi.

Moamar Gadafi fue derrocado en un levantamiento popular respaldado por la OTAN en 2011 después de más de 40 años en el poder. Fue asesinado en octubre de 2011 en medio de los combates que se convertirían en una guerra civil. Desde entonces, el país ha caído en el caos y se ha dividido entre grupos armados rivales y milicias.

Seif al-Islam fue capturado por combatientes de Zintan a finales de 2011 mientras intentaba huir al vecino Níger. Los combatientes lo liberaron en junio de 2017 después de que uno de los gobiernos rivales de Libia le concediera amnistía. Desde entonces había vivido en Zintan.

Un tribunal libio lo declaró culpable de incitar a la violencia y matar a manifestantes, y en 2015 lo sentenció en ausencia a muerte. También era buscado por la Corte Penal Internacional por cargos de crímenes contra la humanidad relacionados con el levantamiento de 2011.

En noviembre de 2021, Seif al-Islam anunció su candidatura en las elecciones presidenciales de Libia.

El Comité Nacional de Elecciones lo descalificó, pero las elecciones no se llevaron a cabo debido a disputas entre administraciones rivales y grupos armados que han gobernado Libia desde el sangriento derrocamiento de Moamar Gadafi.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP