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Según informes, el estado iraní amenaza con confiscar bienes a estrella Sardar Azmoun

El poder judicial de Irán ha amenazado con confiscar la propiedad de la estrella nacional del fútbol Sardar Azmoun, informaron el viernes dos agencias de noticias semioficiales.

ARCHIVO - El iraní Sardar Azmoun controla el balón durante el juego de fútbol de cuartos de final de la Copa Asiática entre Japón e Irán en el Estadio Ciudad de la Educación en Rayán, Catar, el sábado 3 de febrero de 2024. (Foto AP/Aijaz Rahi, Archivo)
ARCHIVO - El iraní Sardar Azmoun controla el balón durante el juego de fútbol de cuartos de final de la Copa Asiática entre Japón e Irán en el Estadio Ciudad de la Educación en Rayán, Catar, el sábado 3 de febrero de 2024. (Foto AP/Aijaz Rahi, Archivo) AP

La estrella figura en una lista de 16 personas consideradas críticas del gobierno y cuyos bienes las autoridades judiciales de la provincia norteña de Golestán planean confiscar, según la agencia de noticias Fars.

Azmoun, de 31 años, jugó con Irán en los dos últimos Mundiales y sus 57 goles con el Team Melli, en 91 partidos, son la segunda mayor cifra en la lista histórica de la selección.

Azmoun no fue convocado este mes para partidos de preparación de cara al Mundial, y actualmente parece poco probable que sea llevado al torneo, en el que está previsto que Irán juegue en Estados Unidos.

Según se informó, fue excluido del plantel por una publicación en redes sociales que enfureció a las autoridades iraníes durante la actual guerra con Estados Unidos e Israel. Azmoun ya había publicado antes mensajes de apoyo a protestas contra el gobierno iraní.

El anuncio se produjo el viernes después de que el jefe del poder judicial, amenazara con que las autoridades planeaban confiscar los bienes de celebridades consideradas críticas del gobierno.

Azmoun publicó este mes una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecía con líderes políticos de Emiratos Árabes Unidos. Más tarde fue eliminada.

La cuenta, que tiene seis millones de seguidores, aún mantiene fijada una publicación de enero de 2025 en la que Azmoun se reúne con el gobernante de Dubái, y en la que se afirma que fue “un honor conocer a una de las mentes más exitosas del mundo, el jeque Mohammed bin Rashid”.

Azmoun juega en Dubái para el club Shabab Al-Ahli. Entre sus antiguos clubes en Europa figuran Roma, Bayer Leverkusen y Zenit San Petersburgo.

Sin Azmoun, Irán perdió 2-1 ante Nigeria el viernes en un partido disputado sin aficionados en la ciudad costera turca de Antalya. El encuentro fue trasladado desde Ammán, Jordania, debido al riesgo de seguridad.

La selección de Irán se ha clasificado para su cuarto Mundial masculino consecutivo, que Estados Unidos coorganiza con Canadá y México. Sus partidos programados de la fase de grupos son contra Nueva Zelanda y Bélgica en Inglewood, California, y luego contra Egipto en Seattle.

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Fútbol de AP: https://apnews.com/hub/soccer y https://apnews.com/hub/fifa-world-cup

FUENTE: AP

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