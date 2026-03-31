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Secuestran a una periodista de EEUU en Irak; fuerzas de seguridad buscan a los captores

BAGDAD (AP) — Una periodista estadounidense fue secuestrada en Bagdad el martes y las fuerzas de seguridad iraquíes buscan a sus captores, informaron funcionarios en Irak.

El Ministerio del Interior de Irak indicó en un comunicado que una periodista extranjera fue secuestrada, sin ofrecer más detalles.

Dos funcionarios de seguridad iraquíes, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente sobre el caso, señalaron que la periodista secuestrada era una mujer de Estados Unidos. Indicaron que en el secuestro participaron dos autos, uno de los cuales chocó y fue interceptado, mientras que un segundo vehículo huyó del lugar con la periodista, dirigiéndose hacia el sur de Bagdad.

El Ministerio del Interior afirmó que las fuerzas de seguridad lanzaron una operación para localizar a los secuestradores, “actuando con base en información de inteligencia precisa y mediante intensas operaciones sobre el terreno”, después de interceptar un vehículo perteneciente a los secuestradores que volcó cuando intentaban escapar.

El comunicado indicó que un sospechoso fue detenido y que uno de los vehículos utilizados en el secuestro fue incautado, pero que otros siguen prófugos.

Un portavoz de la embajada de Estados Unidos en Bagdad declinó hacer comentarios.

No estaba claro de inmediato si el secuestro estaba relacionado con la guerra regional en curso, pero milicias respaldadas por Irán en Irak han lanzado ataques regulares contra instalaciones de Estados Unidos en el país desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Desde el inicio de la guerra, la embajada de Estados Unidos ha advertido sobre riesgos de secuestro e instó a los ciudadanos a irse del país.

Milicias iraquíes también habían secuestrado a extranjeros antes de la guerra.

Elizabeth Tsurkov, una estudiante de posgrado de Princeton con ciudadanía israelí y rusa, desapareció en Bagdad en 2023. Después de que fue liberada y entregada a autoridades de Estados Unidos en septiembre de 2025, manifestó que estuvo retenida por la milicia iraquí aliada de Irán, Kataib Hezbollah.

El grupo nunca se atribuyó oficialmente la responsabilidad de su secuestro.

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Las periodistas de The Associated Press Abby Sewell en Beirut y Stella Martany en Irbil, Irak, contribuyeron.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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