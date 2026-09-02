Secretario del Ejército no da razones por su renuncia; el miércoles es su último día completo

ARCHIVO - El secretario del Ejército, Dan Driscoll, habla en la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, durante la Cumbre de Defensa e Innovación de Pensilvania, el 15 de julio de 2026, en Carlisle, Pensilvania. (AP Foto/Matt Rourke, archivo) AP

Driscoll es amigo del vicepresidente JD Vance y mantiene buenas relaciones tanto con republicanos como con demócratas en el Congreso. Pero se ha informado ampliamente sobre tensiones con el secretario de Defensa Pete Hegseth, y algunos aliados de Driscoll en el Ejército fueron apartados este año por Hegseth.

Driscoll habló con Trump sobre el estado actual del Ejército antes de presentar su renuncia esta semana, informó The Associated Press.

La publicación de Driscoll en X a última hora de la noche del martes fue su primera declaración pública desde que la Casa Blanca confirmó su salida el lunes, pero no aparecía ningún indicio de desacuerdo. Driscoll manifestó que ha sido “el honor de toda una vida” servir como secretario del Ejército bajo Trump y Hegseth.

Driscoll elogió a los soldados, a sus familias y a la fuerza laboral civil del Ejército por ayudar a “modernizar y acelerar la manera en que el Ejército recluta, entrena y equipa a la fuerza de combate más letal sobre la faz de la tierra”.

“No podríamos haber logrado el progreso que hicimos sin el apoyo del secretario Hegseth”, añadió.

Su salida se produce mientras Estados Unidos han vuelto a lanzar ataques aéreos contra Irán tras una pausa en las hostilidades durante la guerra, lo que deja a la mayor fuerza de combate del país sin líderes civiles o militares de alto rango confirmados por el Senado. No se sabe quién ocupará el cargo de Driscoll siquiera de manera temporal.

Hegseth apartó en abril al principal líder uniformado del Ejército, el general Randy George, un aliado de Driscoll. El general Christopher LaNeve asumió como jefe de Estado Mayor interino del Ejército y recientemente canceló un programa de modernización de drones que Driscoll había impulsado.

Un grupo bipartidista de legisladores envió una carta esta semana a Driscoll y a LaNeve para expresar “profundas preocupaciones” por la eliminación de la unidad especializada de drones y para solicitar una sesión informativa del Ejército que explique su decisión.

Como secretario del Ejército, Driscoll fue una figura clave en el intento de reducir la burocracia para que los contratistas militares desarrollen con rapidez más drones y capacidades antidrones, a medida que evoluciona la guerra moderna.

El año pasado también se le asignó a Driscoll la inusual tarea de negociador principal para intentar poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Tanto republicanos como demócratas han lamentado la renuncia de Driscoll.

“El secretario Hegseth está fomentando una cultura en la que se castiga la disidencia y se da prioridad a la lealtad personal por encima de la competencia”, declaró el senador de Rhode Island Jack Reed, el principal demócrata en el Comité de Servicios Armados del Senado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP