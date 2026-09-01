Reportan que Raúl Castro está gravemente enfermo y recibe asistencia para mantenerlo con vida

Los rumores sobre la supuesta muerte de Raúl Castro tomaron un nuevo giro después de que Diario Las Américas reportara que el general de ejército, de 95 años, seguiría con vida, pero atravesando un grave cuadro de salud y bajo asistencia médica para mantenerlo estable .

Según información confidencial recibida por el periódico, Castro estaría afectado presuntamente por un accidente cerebrovascular y necesitaría equipos médicos para mantener sus funciones vitales.

Hasta el momento, sin embargo, el Gobierno cubano no ha publicado un parte médico ni existe confirmación independiente del diagnóstico reportado .

La información aparece después de varios días de fuertes rumores en redes sociales sobre un supuesto fallecimiento del exgobernante cubano.

De acuerdo con Diario Las Américas, las versiones sobre la muerte de Castro no serían ciertas hasta este momento.

ARCHIVO - El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, derecha, Raúl Castro, centro, el comandante Ramiro Valdés, centro izquierda, y José Ramón Machado Ventura, izquierda, asisten a un evento para conmemorar el 172do aniversario del nacimiento del héroe de la independencia nacional José Martí, en La Habana, el 27 de enero de 2025. (Foto AP/Ramón Espinosa, archivo)

El medio sostiene que su condición sería, no obstante, extremadamente delicada.

La información confidencial citada señala un posible accidente cerebrovascular y afirma que estaría recibiendo asistencia médica para mantenerlo con vida.

Al tratarse de datos procedentes de fuentes no identificadas públicamente, no es posible establecer de manera independiente la naturaleza exacta de su condición médica.

Tampoco se conoce dónde estaría siendo atendido.

La Habana guarda silencio sobre su estado de salud

El Gobierno cubano no ha informado públicamente sobre una hospitalización de Castro ni ha divulgado información médica reciente sobre el general.

Ese silencio ha contribuido a alimentar las especulaciones.

Durante los últimos días circularon versiones que llegaron a afirmar que el hermano menor de Fidel Castro había fallecido.

No apareció, sin embargo, ningún comunicado del Consejo de Estado, del Partido Comunista, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias ni de su familia confirmando esa información.

Ahora, el reporte de Diario Las Américas sostiene que Raúl Castro permanece vivo, aunque gravemente enfermo.

Un supuesto protocolo funerario había disparado los rumores

Las especulaciones aumentaron después de que comenzara a circular en redes un documento presentado como un supuesto borrador oficial para organizar las futuras honras fúnebres de Castro.

El material, cuya autenticidad tampoco ha sido confirmada oficialmente, mencionaba nueve días de duelo, cremación, homenajes militares y ceremonias públicas.

La aparición de ese supuesto protocolo provocó preguntas sobre si las autoridades cubanas estaban preparándose para un desenlace cercano.

Pero la existencia de un plan funerario, incluso si el documento resultara auténtico, no demostraría por sí sola que Castro haya fallecido ni que su muerte sea inminente.

Los Estados suelen preparar con anticipación protocolos para expresidentes y figuras de máxima relevancia.

Su última aparición pública fue en agosto

La salud de Raúl Castro genera especial atención debido a su avanzada edad y a que sus apariciones públicas son cada vez menos frecuentes.

El exgobernante cumplió 95 años el pasado 3 de junio.

Una de sus apariciones públicas más recientes ocurrió el 13 de agosto, cuando asistió en La Habana a las actividades por el centenario del nacimiento de Fidel Castro.

Castro apareció en el teatro Karl Marx vestido con su tradicional uniforme verde olivo.

Anteriormente había participado en otro acto realizado en junio por su cumpleaños y por actividades vinculadas al Ministerio del Interior.

Reportes anteriores habían especulado sobre enfermedades

La salud del general ha sido objeto de versiones no oficiales durante años.

En 2021, el diario español ABC publicó un reporte que le atribuía diferentes enfermedades graves.

Aquellas informaciones tampoco estuvieron acompañadas de un historial clínico público ni de confirmaciones detalladas por parte del Gobierno cubano.

La información actual sobre un supuesto accidente cerebrovascular debe entenderse bajo la misma cautela mientras no exista un parte médico verificable.

De hermano de Fidel a heredero del poder

Raúl Castro fue durante décadas el segundo hombre más poderoso del sistema cubano.

Después de 1959 consolidó progresivamente su posición junto a Fidel Castro y dirigió durante casi medio siglo el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Cuando Fidel enfermó en 2006, Raúl asumió provisionalmente las principales responsabilidades del Estado.

En 2008 se convirtió formalmente en presidente y permaneció en el cargo hasta 2018, cuando fue sustituido por Miguel Díaz-Canel.

Posteriormente dejó también la dirección del Partido Comunista.

¿Cuánto poder conserva Raúl Castro?

Aunque actualmente no ocupa la Presidencia ni la jefatura formal del PCC, su figura conserva un enorme peso histórico y simbólico.

Castro mantiene vínculos con la generación histórica de dirigentes, las Fuerzas Armadas y figuras que durante décadas ocuparon posiciones estratégicas dentro del aparato estatal.

Una de las estructuras más importantes es GAESA, el conglomerado empresarial vinculado a las Fuerzas Armadas que controla sectores estratégicos de la economía cubana.

Durante años estuvo encabezado por el general Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, exyerno de Raúl Castro y una de las personas de mayor confianza dentro de la estructura militar-empresarial.

López-Callejas falleció en 2022.

Su nieto gana protagonismo en medio de las tensiones con EEUU

En los últimos meses otro integrante de la familia Castro ha ganado una exposición inusual: Raúl Guillermo Rodríguez Castro, “El Cangrejo”, nieto del general.

Rodríguez Castro fue durante años integrante del aparato de seguridad personal de su abuelo y es coronel del Ministerio del Interior.

Su nombre ha aparecido en reportes sobre contactos entre representantes cubanos y la administración de Donald Trump.

Medios estadounidenses también lo han mencionado en análisis sobre posibles interlocutores dentro de la estructura cubana ante eventuales escenarios de transformación política.

La situación de Raúl Castro adquiere dimensión política

El eventual fallecimiento del general no significaría automáticamente un cambio institucional.

Miguel Díaz-Canel ocupa formalmente la Presidencia y dirige el Partido Comunista.

Pero la desaparición de Castro tendría un enorme impacto simbólico y podría alterar equilibrios internos dentro de las estructuras históricas del poder cubano.

Raúl es uno de los últimos representantes de la generación que participó directamente en la lucha revolucionaria y posteriormente construyó el sistema político surgido después de 1959.

EEUU ha aumentado la presión sobre la cúpula cubana

Las versiones sobre su estado de salud aparecen además en un momento particularmente delicado para La Habana.

La administración Trump ha incrementado durante 2026 las sanciones contra funcionarios, empresas y organismos cubanos, mientras Washington y La Habana mantienen suspendidas sus conversaciones políticas.

En paralelo, Estados Unidos ha intensificado sus operaciones de vigilancia en la región y ha elevado considerablemente la presión económica sobre el Gobierno cubano.

La situación de Raúl Castro adquiere así relevancia más allá de su condición médica.

¿Qué ocurriría después de Raúl Castro?

La estructura formal del Estado tiene mecanismos establecidos para la continuidad del Gobierno.

Por tanto, su eventual fallecimiento no produciría jurídicamente una vacante presidencial, dado que Castro dejó ese cargo hace ocho años.

La incógnita se encuentra en otro terreno: la influencia informal de la generación histórica y los equilibrios entre el Partido Comunista, las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior y las estructuras empresariales vinculadas al Estado.

Su desaparición supondría el cierre definitivo de otra etapa del poder construido alrededor de los hermanos Castro.

Rumores, filtraciones y ausencia de información oficial

Por ahora, existen tres elementos diferentes que deben mantenerse separados.

Primero: circularon rumores afirmando que Raúl Castro había muerto, pero no existe confirmación oficial de su fallecimiento.

Segundo: apareció un supuesto documento sobre sus futuras honras fúnebres cuya autenticidad no ha sido demostrada públicamente.

Tercero: Diario Las Américas reporta ahora, citando información confidencial, que Castro estaría vivo pero gravemente enfermo y bajo asistencia médica, posiblemente después de sufrir un accidente cerebrovascular.

La falta de información oficial impide establecer con certeza cuál es su condición.

Hasta que las autoridades cubanas, la familia o fuentes médicas verificables proporcionen información adicional, lo único que puede afirmarse con cautela es que no existe confirmación pública de la muerte de Raúl Castro y que un medio de Miami reporta que su estado de salud sería extremadamente delicado.