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Seattle alberga partidos del Mundial por 1ra vez: 5 cosas que saber de la Ciudad Esmeralda

SEATTLE (AP) — Pocas ciudades de Norteamérica pueden presumir de un clima veraniego mejor que Seattle, cómodamente enclavada en el noroeste del Pacífico, con cielos soleados y poca humedad después del feriado del Memorial Day o Día de los Caídos.

Peatones transitan el malecón que conecta el mercado de Pike Place con la costa de Seattle en Elliott Bay, el sábado 25 de abril de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson)
Peatones transitan el malecón que conecta el mercado de Pike Place con la costa de Seattle en Elliott Bay, el sábado 25 de abril de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Pero la Ciudad Esmeralda, que albergará partidos del Mundial por primera vez en su historia, es un destino por más razones además de su clima templado.

Lugares emblemáticos para visitar

Un viaje a Seattle no está completo sin una visita a la Aguja Espacial, que fue remodelada por 100 millones de dólares en 2018. El Pike Place Market, uno de los mercados públicos de agricultores en funcionamiento continuo más antiguos de Estados Unidos, siempre está lleno de turistas y residentes por igual. Tanto el Gas Works Park como el Kerry Park ofrecen vistas panorámicas de la ciudad.

Escena gastronómica en Seattle

No muchas áreas metropolitanas pueden superar la abundancia de restaurantes de mariscos de Seattle, que van desde bares sencillos que sirven ostras frescas hasta establecimientos de alta gama que ofrecen patas de cangrejo real de Alaska. También hay muchos restaurantes japoneses y hawaianos en la zona, muchos de los cuales se especializan en rollos de sushi fresco y pollo teriyaki, respectivamente. Cualquier noche se disfruta mejor con una visita a los helados de Molly Moon’s, uno de los favoritos de los locales.

Zonas para aficionados

Fuera de Seattle, habrá nueve zonas para aficionados repartidas por el estado de Washington: en Bellingham, Bremerton, Everett, Olympia, Tacoma, Spokane, Pasco, Vancouver y Yakima. Todas varían considerablemente en lo que ofrecerán y en dónde se llevarán a cabo. La zona para aficionados de Spokane está ubicada en una isla en medio del río Spokane. La sede tribal de Puyallup, por su parte, albergará la zona para aficionados de Tacoma.

Opciones de transporte

Seattle cuenta con un sistema de transporte público que está entre los mejores de Estados Unidos. Link, un sistema de tren ligero en el área metropolitana de Seattle, tiene la “línea 1”, que se detiene en la estación Stadium, ubicada a apenas un par de cuadras del Seattle Stadium. Trenes especiales “Sounder” para los partidos, que viajan desde el norte y el sur de Seattle, operarán hacia y desde la estación King Street, que está al otro lado de la calle del Seattle Stadium.

Consejos sobre el estadio

Pocos estadios en Norteamérica alcanzan un volumen tan ensordecedor como el Seattle Stadium que para el Mundial cambió su nombre respecto a su denominación habitual (Lumen Field). El estadio al aire libre, con capacidad para 67.000 espectadores, tiene vistas abiertas hacia el norte y el sur. La primera permite ver parte del centro de Seattle. Se instaló un campo de césped en el Seattle Stadium en abril, que normalmente utiliza césped artificial para los partidos de los Seahawks de la Seattle, reinantes campeones de la NFL, además de los clubes de fútbol Sounders (masculino) y Reign (femenino).

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