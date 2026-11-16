Se hunde carguero frente a costa búlgara del mar Negro

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Personas rescatadas caminan tras una operación de rescate de un buque de carga con bandera somalí que se hundió en la zona económica exclusiva de Bulgaria en el mar Negro; Varna, Bulgaria, lunes 16 de noviembre de 2026. (Agencia Búlgara de Noticias vía AP) AP

Los 12 tripulantes a bordo —ocho ciudadanos turcos y cuatro azerbaiyanos— fueron rescatados en la operación de salvamento, en la que participaron cuatro barcos: dos de Bulgaria, uno de Rumania y uno de Turquía.

No había información oficial sobre si el incidente fue causado por un ataque con drones, pero imágenes de televisión mostraron la llegada de los marineros a la ciudad portuaria de Varna, donde manifestaron a los periodistas que su barco había sido alcanzado por drones marinos.

La tripulación del buque envió una llamada de auxilio a las 9:15 de la mañana en la que indicó que el barco se estaba hundiendo aproximadamente a 74 kilómetros (40 millas náuticas) al sureste del cabo Kaliakra. El BETUL 8 navegaba desde el puerto rumano de Tulcea hacia Egipto, transportando 3.000 toneladas de trigo a granel, según el ministerio.

En las últimas semanas se habían registrado varios ataques mortales con drones contra buques mercantes frente a la costa de Bulgaria y Rumania, que analistas y líderes políticos atribuyen ampliamente a la guerra de Rusia contra Ucrania.

La semana pasada, drones alcanzaron otros cuatro buques cerca del puerto rumano de Sulina. Dos de los barcos se incendiaron, aunque no se reportaron heridos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP