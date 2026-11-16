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Se hunde carguero frente a costa búlgara del mar Negro

SOFÍA, Bulgaria (AP) — Un buque de carga con bandera somalí se hundió el lunes en la zona económica exclusiva de Bulgaria en el mar Negro, informó el Ministerio de Transporte.

Personas rescatadas caminan tras una operación de rescate de un buque de carga con bandera somalí que se hundió en la zona económica exclusiva de Bulgaria en el mar Negro; Varna, Bulgaria, lunes 16 de noviembre de 2026. (Agencia Búlgara de Noticias vía AP)
Personas rescatadas caminan tras una operación de rescate de un buque de carga con bandera somalí que se hundió en la zona económica exclusiva de Bulgaria en el mar Negro; Varna, Bulgaria, lunes 16 de noviembre de 2026. (Agencia Búlgara de Noticias vía AP) AP

Los 12 tripulantes a bordo —ocho ciudadanos turcos y cuatro azerbaiyanos— fueron rescatados en la operación de salvamento, en la que participaron cuatro barcos: dos de Bulgaria, uno de Rumania y uno de Turquía.

No había información oficial sobre si el incidente fue causado por un ataque con drones, pero imágenes de televisión mostraron la llegada de los marineros a la ciudad portuaria de Varna, donde manifestaron a los periodistas que su barco había sido alcanzado por drones marinos.

La tripulación del buque envió una llamada de auxilio a las 9:15 de la mañana en la que indicó que el barco se estaba hundiendo aproximadamente a 74 kilómetros (40 millas náuticas) al sureste del cabo Kaliakra. El BETUL 8 navegaba desde el puerto rumano de Tulcea hacia Egipto, transportando 3.000 toneladas de trigo a granel, según el ministerio.

En las últimas semanas se habían registrado varios ataques mortales con drones contra buques mercantes frente a la costa de Bulgaria y Rumania, que analistas y líderes políticos atribuyen ampliamente a la guerra de Rusia contra Ucrania.

La semana pasada, drones alcanzaron otros cuatro buques cerca del puerto rumano de Sulina. Dos de los barcos se incendiaron, aunque no se reportaron heridos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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