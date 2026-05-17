Se esfuman las esperanzas de Verstappen de ganar en su debut en 24 horas por avería mecánica

El equipo de mecánicos trabaja en el auto Mercedes AMG GT3 del líder Max Verstappen (derecha) mientras realiza una parada en pits al mismo tiempo que el Mercedes-AMG Team RAVENOL, que ocupa la segunda posición con los alemanes Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller y Maxime Martin, durante la carrera de automovilismo de las 24 Horas de Nürburgring en Nürburg, Alemania, el domingo 17 de mayo de 2026. (Thomas Frey/dpa vía AP) AP

Verstappen había estado liderando por la mañana con más de medio minuto de ventaja, compartiendo un Mercedes AMG GT3 con los experimentados pilotos de autos deportivos Lucas Auer, Jules Gounon y Dani Juncadella.

Con tres horas y media por delante, Juncadella acababa de relevar a Verstappen cuando tuvo que reducir la velocidad por un semieje dañado y perdió el liderato antes de entrar a boxes, donde el auto fue llevado al garaje.

La victoria fue para el Mercedes del equipo hermano, conducido por Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller y Maxime Martin.

Unas tres horas después de su incidente, Juncadella pudo volver a la pista y asegurar que el equipo fuera contabilizado como finalista en el puesto 38.

Al disputarse una semana antes de que la F1 regrese con el Gran Premio de Canadá, la carrera de Nürburgring era un proyecto de “lista de deseos” para Verstappen. Es un gran aficionado a las carreras y este año ha puesto en duda su futuro en la F1 porque no está contento con la dependencia de los autos de 2026 de la energía eléctrica.

Verstappen causó un impacto inmediato en su primer relevo el sábado por la tarde con un estilo rápido y agresivo típico de su conducción en la F1, al pasar del 10.º puesto al liderato con una serie de adelantamientos. En un momento, perdió adherencia al pasar por un bache y se fue largo hacia el césped, quedándose a poco de la barrera, y más tarde protagonizó una reñida batalla por el liderato durante la noche.

Verstappen, con ganas de intentarlo de nuevo

Al hablar poco antes del incidente que truncó sus esperanzas de ganar, Verstappen comentó que disfrutó su carrera más larga hasta ahora y que esperaba volver en 2027.

“Creo que, en general, es simplemente la competencia, el estilo de carreras de resistencia en el que compartes con compañeros de equipo. La carrera de 24 horas aquí, la pista es súper exigente, así que es toda una combinación”, afirmó.

Sobre el próximo año, señaló: “Seguro que lo intentaré. Siempre depende un poco de mi calendario, pero primero disfrutemos ahora”.

Oscuridad, lluvia y adelantamientos

Verstappen conocía Nürburgring tras participar en una serie de carreras más cortas en los últimos meses, además de sus años de experiencia virtual en realistas carreras de simulador en línea.

Aun así, fue un desafío distinto a cualquier cosa en la F1.

Con 161 autos inscritos —159 tomaron la salida— en un circuito de 15,8 millas (25,3 kilómetros), Verstappen tuvo que abrirse paso entre autos mucho más lentos y evitó por poco un choque cuando dos Porsche más lentos colisionaron delante de él. También tuvo que lidiar con condiciones meteorológicas en constante cambio en una pista con desniveles, donde puede estar lloviendo con fuerza en un punto y estar seco en otro.

También fue su primera prueba real de carreras de resistencia nocturnas sin los enormes reflectores que la F1 utiliza para iluminar la pista.

______

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP