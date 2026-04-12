Se esfuma la ventaja de 6 golpes de Rory McIlroy y ahora todo es posible en el Masters

El norirlandés Rory McIlroy abandona el green tras la tercera ronda del Masters de Augusta el sábado 11 de abril del 2026. (AP Foto/Matt Slocum) AP

McIlroy por fin dejó una abertura y varios otros jugadores respondieron para volver a la pelea en la tercera ronda, preparando un desenlace dominical potencialmente vibrante en Augusta National. McIlroy y Cameron Young comparten el liderato, pero otros seis jugadores están ahora a cuatro golpes o menos.

“El campo, obviamente, era abordable”, comentó McIlroy después de su 73 en la tercera ronda, que le costó lo que era una ventaja de seis golpes tras 36 hoyos. “Hubo muchos buenos resultados ahí fuera y, obviamente, la calidad del grupo perseguidor es evidente. Hubo muchos jugadores que firmaron buenas tarjetas”.

El promedio de puntuación del sábado de 70,63, fue el más bajo en la historia del Masters para una tercera ronda. Pero McIlroy ocupa el último lugar en precisión desde el tee entre los jugadores que superaron el corte, y eso le dificultó mantener la racha de birdies que construyó su gran ventaja el viernes. También mandó la bola al agua en el hoyo 11 y un doble bogey que causó gran daño.

Ahora McIlroy, que intenta convertirse en el cuarto jugador en ganar el torneo en años consecutivos, jugará en el grupo final con Young, quien busca su primer major.

“Probablemente me daré algo de tiempo para pensarlo ahora mismo durante los próximos 30 minutos más o menos. Después de eso, es como una batalla de gestionar cómo quieres reaccionar a esas cosas”, dijo Young. “Para mí, se trata simplemente de volver de inmediato a cómo voy a organizar mi día mañana, a qué hora voy a llegar aquí, para poder comer, para poder ir a ver al fisioterapeuta. Será volver a mi rutina, y en eso es en lo que me voy a apoyar”.

McIlroy es el número 2 del ranking mundial, un puesto por delante de Young. La última vez que dos de los tres mejores jugadores del ranking estuvieron en el grupo final del Masters fue en 2001, cuando Tiger Woods era el número 1 y Phil Mickelson era el número 2. Woods terminó ganando por dos golpes sobre David Duval.

El número 1, Scottie Scheffler, firmó una ronda de 65 el sábado para colocarse a distancia de ataque, pero está a cuatro golpes de Young, que también hizo 65, y de McIlroy. Los dos líderes están 11 bajo par. Sam Burns está 10 bajo par, seguido por Shane Lowry un golpe más atrás.

Jason Day y Justin Rose están 8 bajo par.

Rose firmó 66 en la ronda final el año pasado para forzar un desempate, pero al final perdió ante McIlroy.

“Todo el grupo no te va a ayudar, por decirlo así”, expresó Rose. “Va a hacer falta una ronda especial mañana, así que hay una posibilidad, lo cual es genial. Voy a intentar canalizar un poco lo del año pasado y ver qué pasa”.

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FUENTE: AP