Scoot Henderson lidera una paliza 130-99 de los Trail Blazers a los Bucks sin Giannis

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Jerami Grant (9), de los Trail Blazers de Portland, dispara un triple durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA en contra de los Bucks de Milwaukee, el miércoles 25 de marzo de 2026, en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane) AP

Jerami Grant y Deni Avdija aportaron 18 unidades cada uno y Donovan Clingan sumó 14 tantos y 15 rebotes para los Blazers, que ya aseguraron un lugar en el play-in. Portland ha ganado cinco de sus últimos seis partidos.

Ryan Rollins logró un récord personal de 36 puntos para unos Bucks en declive, que han perdido 12 de sus últimos 15 encuentros, incluidos cuatro de cinco desde que dejaron fuera al 10 veces All-Star Antetokounmpo debido a una lesión en la rodilla izquierda.

Los Blazers llegaron a tener ventaja de 27 puntos en la primera mitad y se fueron al descanso arriba 71-49. Portland amplió la diferencia a 33 puntos en el tercer cuarto y el entrenador de los Blazers, Tiago Splitter, retiró a la mayoría de sus titulares a mitad del cuarto periodo.

El duelo fue desigual de principio a fin, con los Blazers superando a los Bucks en rebotes 54-34. Portland terminó con 11 tapones. Siete jugadores de los Blazers anotaron en dobles dígitos.

El estatus de Antetokounmpo para el resto de la temporada ha estado ligado al debate sobre el tanking y la política de participación de jugadores.

El entrenador de los Bucks, Doc Rivers, fue claro antes del partido al señalar que Antetokounmpo no estaba siendo reservado. El dos veces MVP de la NBA se lastimó la rodilla en el tercer cuarto de un juego contra los Pacers el 15 de marzo.

“Solo estamos tratando de que Giannis quede autorizado y saludable”, manifestó Rivers. “Ese es nuestro único enfoque. Todo lo demás, lo dejamos de lado”. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP