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Schwarber y Harper conectan jonrones y los Filis vencen 4-3 a Diamondbacks

FILADELFIA (AP) — Kyle Schwarber conectó un jonrón de tres carreras para tomar la ventaja en la tercera entrada y Bryce Harper la sacó del parque dos lanzamientos después, lo que impulsó a los Filis de Filadelfia a vencer 4-3 a los Arizona Diamondbacks el sábado y cortar una racha de tres derrotas consecutivas.

Kyle Schwarber (12), de los Filis de Filadelfia, celebra su jonrón de tres carreras contra el lanzador de los Diamondbacks de Arizona, Brandon Pfaadt, junto a Alec Bohm, a la derecha, durante la tercera entrada de un partido de béisbol, el sábado 11 de abril de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Derik Hamilton)
Kyle Schwarber (12), de los Filis de Filadelfia, celebra su jonrón de tres carreras contra el lanzador de los Diamondbacks de Arizona, Brandon Pfaadt, junto a Alec Bohm, a la derecha, durante la tercera entrada de un partido de béisbol, el sábado 11 de abril de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Derik Hamilton) AP

Arizona, que había ganado tres seguidos, no utilizó al receptor venezolano Gabriel Moreno, quien salió del juego del viernes por rigidez en la parte baja izquierda de la espalda y fue enviado a una resonancia magnética.

El dominicano Ketel Marte conectó el 14.º jonrón de apertura de juego de su carrera y Adrian Del Castillo impulsó una carrera con un sencillo para una ventaja de 2-0 en la primera entrada ante el mexicoamericano Taijuan Walker (1-2). Los bateadores tienen 10 hits en 19 turnos (.526) en la primera entrada, con nueve carreras ante Walker en tres aperturas.

Walker permitió dos carreras y cuatro hits en cinco entradas.

El dominicano Jhoan Duran lanzó una novena entrada perfecta para su quinto salvamento. El bullpen de los Filis ha permitido dos carreras limpias en sus últimas 26 1/3 entradas.

Por los Diamondbacks de Arizona, el dominicano Geraldo Perdomo de 3-0 con una anotada. Los venezolanos José Fernández de 4-1 con una impulsada y Jorge Barrosa de 4-1. El mexicoamericano Alek Thomas de 3-1.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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