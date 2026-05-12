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Schwarber pega jonrón por 5to juego seguido; Mattingly llega a 900 triunfos y Filis superan a Boston

BOSTON (AP) — Kyle Schwarber igualó un récord de los Filis al conectar un jonrón por quinto juego consecutivo y Filadelfia superó el martes 2-1 a los Medias Rojas de Boston, para que Don Mattingly llegara a 900 victorias como manager.

Kyle Scwhwarber, de los Filis de Filadelfia, es felicitado por Bryce Harper luego de batear un cuadrangular ante los Medias Rojas de Boston el martes 12 de mayo de 2026 (AP Foto/Charles Krupa)
Kyle Scwhwarber, de los Filis de Filadelfia, es felicitado por Bryce Harper luego de batear un cuadrangular ante los Medias Rojas de Boston el martes 12 de mayo de 2026 (AP Foto/Charles Krupa) AP

Schwarber pegó su 17mo jonrón, una cifra con la que lidera las mayores en esta campaña. Filadelfia (20-22) ha ganado tres duelos seguidos y seis de ocho.

Los Filis mejoraron a 11-3 desde que Mattingly asumió como manager en lugar de Ron Thomson el 28 de abril.

Zach Wheeler (2-0) permitió una carrera y seis hits en 7 1/3 entradas, con cuatro ponches.

Schwarber suma seis jonrones en sus últimos cinco juegos. Se unió a Bobby Abreu, Dick Allen, el venezolano Odúbel Herrera, Rhys Hoskins, Mike Schmidt, Trea Turner y Chase Utley como jugadores de los Filis que han conectado jonrón en cinco encuentros seguidos.

Mattingly se convirtió en el sexto mánager en activo en alcanzar 900 victorias, uniéndose a Terry Francona, A.J. Hinch, Dave Roberts, Kevin Cash y Craig Counsell.

El dominicano Jhoan Durán permitió un hit y otorgó una base por bolas en la novena, pero consiguió su sexto salvamento.

Boston ha perdido tres de sus últimos cuatro compromisos.

El abridor boricua de los Medias Rojas Jovani Morán (0-1), lanzó una entrada y permitió el jonrón de Schwarber. Después, el dominicano Brayan Bello trabajó 6 1/3 entradas, cediendo una carrera y cuatro hits.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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