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Schick se retira de la selección tras la eliminación de República Checa del Mundial

PRAGA (AP) — El delantero checo Patrik Schick anunció su retiro del fútbol internacional el jueves, apenas unas horas después de que su equipo quedara eliminado del Mundial.

El checo Patrik Schick controla el balón durante el encuentro contra Sudáfrica en el Grupo A de la Copa Mundial el juevess 18 de junio del 2026. (AP Foto/Mike Stewart)
El checo Patrik Schick controla el balón durante el encuentro contra Sudáfrica en el Grupo A de la Copa Mundial el juevess 18 de junio del 2026. (AP Foto/Mike Stewart) AP

“Hoy, mi capítulo con la selección nacional llega a su fin”, manifestó Schick, jugador de 30 años del Bayer Leverkusen, en un comunicado en Instagram.

Schick debutó con la selección de su país en mayo de 2016 en un amistoso contra Malta y disputó 56 partidos internacionales, con un total de 26 goles.

No consiguió marcar en el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

Schick ingresó como suplente en el último partido del Grupo A contra el coanfitrión México, una derrota 3-0 que envió a los checos a casa tras terminar últimos del grupo con un solo punto.

“Me voy orgulloso de lo que he logrado con la camiseta de la selección”, expresó. “Pero al mismo tiempo con la sensación de que el fútbol checo tiene mucho más que ofrecer de lo que ha mostrado en los últimos años”.

Schick también disputó las últimas dos ediciones de la Eurocopa. En la de 2021, encabezó junto al astro portugués Cristiano Ronaldo la tabla de goleadores con cinco tantos.

Uno de los mejores goles de Schick fue el segundo en la victoria 2-0 sobre Escocia en la Euro 2020. Vio al arquero fuera de su línea cuando él estaba apenas dentro de la mitad de la cancha, antes de sacar un disparo largo, con efecto, que botó y terminó en la red.

Los checos alcanzaron los cuartos de final en ese torneo.

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Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

FUENTE: AP

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