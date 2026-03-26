Savannah Guthrie da primera entrevista desde la desaparición de su madre

ARCHIVO - Un cartel con notas de cientos de simpatizantes para Nancy Guthrie, la madre desaparecida de la presentadora de "Today" Savannah Guthrie, se exhibe frente a la redacción de KVOA el 6 de marzo de 2026 en Tucson, Arizona. (AP Photo/Rebecca Noble, Archivo) AP

Dado el tremendo dolor que su madre padecía, Savannah Guthrie explicó que ella y sus hermanos sabían que no se trataba de un caso de alguien que se hubiera ido deambulando. Luego estaban las puertas apuntaladas, sangre en el escalón de la entrada principal y una cámara arrancada.

“Así que decíamos: ‘Esto no está bien’”, relató Guthrie. “‘Algo está muy mal aquí”.

Su hermano se dio cuenta de inmediato de que su madre había sido secuestrada para pedir rescate.

“Yo dije: ‘¿Qué?’. Y luego, quiero decir, suena tan... como, qué tonta pude ser. Pero yo simplemente no quería creerlo. Solo dije: ‘¿Crees que es por mí?’”, recordó Guthrie, quebrándose y secándose las lágrimas. “Él dijo: ‘Lo siento, cariño, pero sí, quizá’”.

La desaparición de Nancy Guthrie fue reportada el 1 de febrero. Las autoridades creen que la anciana fue secuestrada, raptada o de algún modo llevada contra su voluntad. El FBI difundió videos de vigilancia de un hombre enmascarado que estaba afuera de la puerta principal de Guthrie en Tucson la noche en que desapareció. La familia Guthrie ha ofrecido una recompensa de 1 millón de dólares por información que conduzca a la recuperación de su madre.

La veterana copresentadora de “Today” indicó en la entrevista que no saben si se llevaron a su madre por ella, pero reconoció que tendría sentido.

“Lo cual es demasiado para soportarlo, pensar que yo le causé esto, que es por mí. Y yo solo digo: ‘Lo siento mucho, mamá. Lo siento mucho’”, expresó Guthrie. “Si soy yo, lo siento mucho”.

Algunas de las supuestas notas de rescate eran falsas, señaló Savannah Guthrie, quien cree que las dos notas a las que ella y sus hermanos respondieron eran reales. Pero las circunstancias eran surrealistas.

“¿Cómo es posible que tengamos que hacer un video hablándole a un secuestrador que se llevó a una mujer de 84 años en plena noche, en pijama, sin zapatos, sin su medicina?”, preguntó Savannah Guthrie.

Ver las imágenes de un hombre con pasamontañas de la cámara del porche fue aterrador, comentó Guthrie, pero después de que empezó a circular una “cruel especulación” de que un familiar podría estar involucrado, se sintió “contenta de que la gente viera lo que llegó a nuestra puerta”. Ella nunca entenderá esa especulación.

“Nadie cuidó mejor de mi mamá que mi hermana y mi cuñado. Y nadie protegió más a mi mamá que mi hermano”, afirmó Guthrie.

Los investigadores han trabajado incansablemente, pero la familia necesita respuestas, sostuvo Guthrie.

“No podemos estar en paz sin saber, y alguien puede hacer lo correcto”, dijo. “Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto y nuestros corazones están enfocados en eso”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP