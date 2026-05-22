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Sánchez y Williams brillan en duelo de pitcheo y Guardianes superan 1-0 a Filis

FILADELFIA (AP) — Kyle Manzardo conectó un jonrón como emergente ante el cerrador Jhoan Duran en la novena entrada para respaldar una magnífica actuación del abridor Gavin Williams y guiar el viernes a los Guardianes de Cleveland a una victoria por 1-0 sobre los Filis de Filadelfia.

Gavin Williams, de los Guardianes de Cleveland, lanza en el duelo del viernes 22 de mayo de 2026 ante los Filis de Filadelfia (AP Foto/Matt Slocum)
Gavin Williams, de los Guardianes de Cleveland, lanza en el duelo del viernes 22 de mayo de 2026 ante los Filis de Filadelfia (AP Foto/Matt Slocum) AP

Cade Smith lanzó la novena entrada sin permitir carreras para conseguir su 19º salvamento en un juego que necesitó apenas 2 horas y 5 minutos para finiquitarse.

El dominicano Cristopher Sánchez y Williams se enfrentaron en un clásico duelo de pitcheo en el que cada uno trabajó ocho entradas en blanco ante 38.092 aficionados durante una noche lluviosa.

Fueron los primeros abridores rivales en lanzar al menos ocho entradas sin permitir carreras cada uno desde que Ryan Weathers de Miami y Reese Olson de Detroit lo hicieron el 14 de mayo de 2024.

Manzardo convirtió a Williams (7-3) en el ganador. El bateador zurdo disparó un jonrón hacia la banda contraria, al jardín izquierdo, ante el dominicano Duran (1-2).

Sánchez permitió cuatro hits en ocho entradas y ponchó a seis. Realizó 96 lanzamientos y mejoró su efectividad a un impresionante 1,62 en la temporada.

Tras su primera blanqueada de la campaña, Sánchez extendió su racha sin permitir carreras a 37 2/3 entradas, con lo que superó a Cliff Lee (34 entradas) para colocarse en el segundo lugar y quedó a tiro del récord de la franquicia de entradas consecutivas sin permitir carreras. Grover Alexander lanzó 41 inning seguidos en un tramo durante la temporada de 1911.

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