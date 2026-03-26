Sánchez poncha a 10 durante 6 entradas en blanco y Filis se imponen 5-3 sobre Texas

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El dominicano Christopher Sánchez, de los Filis de Filadelfia, lanza durante el encuentro inaugural de la campaña ante los Rangers de Texas, el jueves 26 de marzo de 2026 (AP Foto/Chris Szagola) AP

Kyle Schwarber y Alec Bohm conectaron sendos vuelacercas para respaldar la labor de Sánchez. El dominicano no otorgó ninguna base por bolas a lo largo de 87 lanzamientos en su primera apertura de Día Inaugural en su carrera, y mostró por qué los Filis rompieron su contrato anterior antes de que venciera y le dieron un acuerdo mucho más lucrativo hasta la temporada 2032.

El zurdo de 29 años ganó 13 juegos la temporada pasada y terminó segundo, detrás de Paul Skenes de Pittsburgh, en la votación del Premio Cy Young de la Liga Nacional.

A Skenes lo sacaron del juego en la primera entrada más temprano en el juego ante los Mets — mientras la estrella de los 76ers Joel Embiid se burlaba del as de los Piratas en redes sociales.

Sánchez nunca se metió en un aprieto serio contra Texas y arruinó el debut del mánager Skip Schumaker.

El quisqueyano apretó el puño contra su guante, emocionado, después de ponchar a Corey Seager para terminar la sexta entrada. Sánchez se fue del montículo con una ovación de pie y agradeció a los 44.610 aficionados.

Jake Burger conectó un jonrón de dos carreras por Texas en la novena que obligó a los Filis a usar al cerrador dominicano Jhoan Durán para conseguir el salvamento.

Por los Rangers, el dominicano Ezequiel Durán de 1-0. Por los Filis, el cubano Adolis García de 4-0. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP