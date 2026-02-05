San Siro, el icónico estadio de Milán que albergará la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno

ARCHIVO - Vista del estadio San Siro en Milán, el 16 de octubre de 2025. (AP Foto/Antonio Calanni) AP

La ceremonia de apertura de l os Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina probablemente será el último evento de importancia global que se celebre en el icónico estadio antes de que sea demolido en los próximos años.

El recinto, con 99 años de existencia, es el feudo de los clubes de fútbol Inter de Milán y AC Milan, que completaron la compra de San Siro y el área circundante a la ciudad en noviembre.

Los clubes planean derribarlo y construir un nuevo estadio, listo para cuando Italia coorganice el Campeonato Europeo de 2032 con Turquía.

San Siro tiene una capacidad de poco menos de 76.000, aunque se reducirá a 60.000 para la ceremonia de apertura.

Aquí hay algunas cosas que saber sobre el histórico recinto:

El estadio fue originalmente nombrado por el distrito de San Siro de Milán donde se encuentra. Sin embargo, el nombre fue oficialmente cambiado a Stadio Giuseppe Meazza en 1980, varios meses después de la muerte del legendario jugador de fútbol milanés.

Meazza, dos veces campeón mundial con Italia, pasó la mayor parte de su carrera en el Inter y una etapa de dos años en el Milan.

También dirigió al Inter en tres ocasiones distintas. Es más común que los aficionados del Inter se refieran al estadio como el Meazza, que los aficionados del Milan, aunque la mayoría todavía lo llama simplemente San Siro.

También se le apoda "La Scala del calcio" (La Scala del fútbol) en honor a la famosa casa de ópera milanesa.

El ascenso de un ícono

El estadio fue construido en un tiempo récord de 13 meses, entre agosto de 1925 y septiembre de 1926, convirtiéndolo en el quinto estadio más antiguo aún en uso en Italia.

Sin embargo, se parecía poco a lo que es actualmente.

El entonces presidente del AC Milan, Piero Pirelli, era un gran fanático del fútbol inglés y se inspiró en esos estadios. San Siro originalmente tenía cuatro gradas separadas y fue diseñado exclusivamente para el fútbol, sin pista de atletismo.

Sin embargo, tenía vínculos con otro deporte, ya que satisfacía las necesidades del cercano hipódromo. Mientras que algunos de los espacios bajo las gradas se usaban como vestuarios, duchas y oficinas de gestión, otros funcionaban como establos, graneros y almacenes para forraje.

San Siro originalmente tenía una capacidad de 35.000, aunque se amplió a 55.000 en 1935 cuando se construyeron los bordes curvos que unían las gradas, poco después de que el ayuntamiento comprara el estadio al Milan.

En 1947, el Inter se unió al Milan como inquilino de San Siro y poco después se añadió el segundo anillo, con el trabajo completado en 1955, llevando la capacidad a más de 80.000.

Durante más de tres décadas, San Siro permaneció en gran medida sin cambios hasta su última gran renovación, justo antes de la Copa del Mundo de 1990, que le dio la forma que es reconocida globalmente.

Se construyó un tercer nivel (solo en tres lados), sostenido por las ahora icónicas torres cilíndricas dispuestas alrededor del estadio que dan acceso a las gradas. Cuatro de esas 11 torres también sostienen las grandes vigas de soporte para el nuevo techo.

No solo fútbol

San Siro fue inaugurado el 19 de septiembre de 1926 cuando el Inter venció 6-2 al Milan en un partido amistoso. Albergó su primer partido de liga el mes siguiente, cuando el Milan también perdió 2-1 contra Sampierdarenese.

El estadio también ha sido sede de varios partidos de Italia, así como de tres partidos durante la Copa del Mundo de 1934 y seis durante la edición de 1990. Tres partidos durante la Eurocopa de 1980 tuvieron lugar en San Siro.

El rugby y el boxeo también han tenido lugar en San Siro, que también ha acogido numerosos conciertos con artistas italianos e internacionales como: Vasco Rossi, Bob Marley, Bruce Springsteen, Michael Jackson, Madonna y The Rolling Stones.

Se suponía que el estadio albergaría la final de la Liga de Campeones de 2027, pero la incertidumbre sobre el calendario de las obras planificadas provocó que la UEFA renunciará a la idea hace dos años.

