San Jose aplasta a LAFC 4-1 y rompe el cero de Hugo Lloris tras 593 minutos

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San Jose se coloca en un empate por el primer lugar con los Vancouver Whitecaps en las disputas por la Conferencia Oeste y el Supporters' Shield en la segunda temporada de los Earthquakes bajo el mando del entrenador Bruce Arena.

Bouda aprovechó asistencias del recién llegado Timo Werner —su tercera— y de Beau Leroux para marcar a los 53 minutos, después de una primera mitad sin goles.

Werner, que estuvo fuera las últimas dos semanas por una lesión en la parte inferior del cuerpo, recibió un pase de Leroux tres minutos después y anotó su primer gol en la MLS para poner el 2-0. Las asistencias de Leroux le dan cuatro, igualando su total de la temporada pasada en 33 apariciones como novato.

Un autogol de Ryan Porteous a los 59 puso el 3-0 en un lapso de seis minutos.

El cuarto gol de Bouda en la temporada cerró la cuenta a los 80 minutos. Niko Tsakiris registró su quinta asistencia, la cifra más alta de su carrera.

Lloris terminó con dos atajadas en una segunda derrota consecutiva para LAFC, tercero en el Oeste. El arquero francés se perdió una derrota 2-1 como visitante ante los Portland Timbers.

San Jose ha ganado sus cuatro partidos como visitante. LAFC tenía marca de 6-0-1 en el BMO Stadium en todas las competiciones antes del inicio, superando a sus rivales 17-1. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP