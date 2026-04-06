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Samsung retirará su app de mensajes de texto en EEUU

NUEVA YORK (AP) — Samsung informó en su sitio web en Estados Unidos que su aplicación de mensajería de texto Samsung Messages dejará de estar disponible en julio.

Samsung presenta sus nuevos smartphones Galaxy durante una muestra en San Francisco, el 25 de febrero de 2026. (Foto AP/Haven Daley, Archivo)
Samsung presenta sus nuevos smartphones Galaxy durante una muestra en San Francisco, el 25 de febrero de 2026. (Foto AP/Haven Daley, Archivo) AP

Mientras tanto, se pide a los propietarios de smartphones Samsung y otros dispositivos que cambien a Google Messages “para mantener una experiencia de mensajería coherente en Android”.

Todos los teléfonos Samsung Galaxy funcionan con el sistema operativo Android de Google. Para cambiar a Google Messages, el sitio web de Samsung ofrece a los usuarios instrucciones para descargar la aplicación desde Play Store, si aún no está en su teléfono, y configurarla como predeterminada. Algunas personas también pueden recibir una notificación dentro de la aplicación que las guíe durante el proceso.

Samsung sostiene que cambiar a Google Messages dará a los usuarios acceso a actualizaciones como las funciones más recientes de inteligencia artificial de Gemini, de Google —que incluye una función experimental llamada “Remix” para generar imágenes durante las conversaciones y sugerencias de respuesta impulsadas por IA—, así como la capacidad de compartir fotos de mayor calidad entre dispositivos Android y Apple iOS mediante mensajes con RCS habilitado.

Los usuarios de sistemas operativos Android más antiguos (Android 11 o anteriores) no se verán afectados por el fin de Samsung Messages, señaló la empresa. Para comprobar qué sistema operativo Android tiene en un dispositivo Samsung, abra la aplicación de ajustes, haga clic en “información del software” y desplácese hasta “versión de Android”.

Mientras tanto, los propietarios de la más reciente línea Galaxy 26 de Samsung y de otros teléfonos más nuevos no pueden descargar hoy la aplicación Samsung Messages desde Galaxy Store.

La empresa indicó que, después de que se descontinúe oficialmente en julio, ningún dispositivo podrá volver a descargar Samsung Messages. Samsung manifestó que los usuarios pueden revisar su aplicación para conocer la fecha exacta en la que el servicio quedará fuera de línea.

Fuera de Estados Unidos, Samsung no indicó si sus indicaciones para Samsung Messages eran las mismas a nivel mundial.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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