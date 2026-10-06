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Sally Yates, ex subsecretaria de Justicia, revisará gestión de Cornell a las denuncias de abuso

ITHACA, Nueva York, EE.UU. (AP) — Una exfuncionaria de alto rango del Departamento de Justicia de Estados Unidos examinará cómo la Universidad Cornell gestiona las denuncias de abuso sexual, anunciaron los fideicomisarios de la institución el martes, mientras intentan responder una oleada de indignación por la denuncia de una violación en grupo en 2024 en una casa de fraternidad.

ARCHIVO - La subsecretaria de Justicia de EEUU, Sally Yates, habla en la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts, el 24 de mayo de 2017. (Foto AP/Steven Senne, Archivo)
ARCHIVO - La subsecretaria de Justicia de EEUU, Sally Yates, habla en la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts, el 24 de mayo de 2017. (Foto AP/Steven Senne, Archivo) AP

Sally Yates, quien fue subsecretaria de Justicia durante el gobierno del entonces presidente Barack Obama, encabezará la revisión, señalaron los fideicomisarios en un comunicado. La evaluación incluirá cómo la prestigiosa universidad investiga reportes de agresión y acoso sexuales, qué apoyo reciben los estudiantes, cómo funciona el proceso disciplinario, las respuestas de la policía del campus y la supervisión de fraternidades, hermandades y otras organizaciones estudiantiles.

El anuncio llega tras días de indignación y manifestaciones por la respuesta de Cornell a la denuncia de una mujer conocida públicamente solo como Jane Doe, quien contó a la policía del campus en noviembre de 2024 que había sido agredida sexualmente por varios miembros de la fraternidad Chi Phi el mes anterior, después de que la presionaran para beber y consumir drogas.

No se han presentado cargos penales. El capítulo de Chi Phi en Cornell fue clausurado, y la universidad expulsó a algunos estudiantes y suspendió a otros.

La mujer demandó a la universidad, a siete exestudiantes, a la fraternidad y a otras partes el mes pasado. La demanda puso un nuevo foco de atención, a nivel nacional, sobre las acusaciones y sobre cómo reaccionaron la policía del campus, la universidad y el fiscal local.

La fiscal general de Nueva York está llevando a cabo ahora una investigación penal, y la gobernadora del estado pidió una revisión independiente de cómo Cornell manejó el asunto; revisión que Yates dirigirá ahora.

Estudiantes, profesores y otras personas de Cornell abarrotaron una plaza del campus el lunes para protestar por la respuesta de la universidad al caso.

Yates tuvo una carrera de décadas en el Departamento de Justicia, donde se desempeñó durante años como la principal fiscal federal en Atlanta y más tarde como subsecretaria de Justicia.

Alcanzó especial notoriedad en enero de 2017 cuando, como secretaria interina de Justicia en los primeros días del gobierno de Donald Trump, ordenó a los abogados del Departamento de Justicia que no defendieran la constitucionalidad de la prohibición de refugiados e inmigración del presidente republicano. Fue despedida rápidamente, y Trump la acusó de traición e insubordinación.

Yates también acaparó titulares cuando se supo que, en una conversación días antes de su salida, había expresado alarma a la Casa Blanca de Trump por los contactos que el nuevo asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, había tenido con el embajador ruso durante el periodo de transición presidencial. Flynn fue despedido posteriormente.

Yates ha ejercido en el sector privado desde su salida del Departamento de Justicia. Su práctica en el bufete King & Spalding incluye la realización de investigaciones independientes para organizaciones y empresas externas.

Entre sus investigaciones estuvo una pesquisa de alto perfil sobre presuntos abusos y conductas indebidas, incluidas denuncias de acoso y coerción, en la Liga Nacional de Fútbol Femenino. La investigación concluyó en 2022 con la determinación de que existía un abuso sistémico.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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