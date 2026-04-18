Sale lanza 7 sólidas entradas y Bravos aprovechan error para vencer a Filis

El pitcher de los Bravos de Atlanta Chris Sale lanza en la tercera entrada ante los Filis de Filadelfia el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Derik Hamilton) AP

El dominicano Félix Reyes conectó un cuadrangular en su primer turno al bate en su debut en las Grandes Ligas con los Filis, que han perdido nueve de sus últimos 12 juegos. Reyes se convirtió en el sexto jugador de los Filis en pegar un jonrón en su primer turno, al mandar a las gradas del jardín derecho en la segunda entrada una recta de cuatro costuras de Sale a 94 mph.