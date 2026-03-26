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Sabalenka y Rybakina volverán a cruzarse, ahora en Miami

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Aryna Sabalenka y Elena Rybakina volverán a cruzarse en el camino.

Aryna Sabalenka tras vencer a Hailey Baptiste en los cuartos de final del Abierto de Miami, el miércoles 25 de marzo de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)
Aryna Sabalenka tras vencer a Hailey Baptiste en los cuartos de final del Abierto de Miami, el miércoles 25 de marzo de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier) AP

Las dos mejores raquetas del momento en el circuito femenino accedieron el miércoles a las semifinales del Abierto de Miami tras superar exigentes pruebas.

Sabalenka derrotó 6-4, 6-4 a la estadounidense Hailey Baptiste al capitalizar situaciones de quiebre en el momento oportuno.

La número uno del mundo neutralizó tres bolas de quiebre en el primer set antes de aprovechar la única oportunidad que dispuso para romper el saque de su oponente.

Algo similar se produjo en el segundo set. Luego que Baptiste se recuperó de un quiebre e igualó 4-4, Sabalenka mantuvo su saque y luego no perdonó cuando la jugadora local cometió tres dobles faltas para abrir la puerta a un primer match point. Sabalenka sentenció con una derecha crazada.

A primera hora, Rybakina (3ra cabeza de serie) venció 2-6, 6-3, 6-4 a la estadounidense Jessica Pegula.

Rybakina derrotó Sabalenka en la final del Abierto de Australia, pero la bielorrusa se desquitó de la kazaja en el en el duelo por el título del Abierto de Indian Wells. Ambos encuentros se definieron en tres sets.

“Creo que, sin duda, será una batalla”, auguró dijo Sabalenka, quien domina 9-7 en el historial directo. “Siempre es una batalla, siempre una lucha, siempre un desafío. ”Creo nos llevamos mutuamente al límite y siempre sacamos a relucir nuestro mejor tenis".

En los cuartos de final del cuadro masculino, el checo Jiri Lehecka frenó la sorpredente marcha de Martín Landaluce, un español de 20 años, al cantar victoria por 7-6 (1), 7-5. Lehecka enfrentará en semifinales al francés Arthur Fils, quien ganó un duelo de tres desempates frente al estadounidense Tommy Paul, saldado 6-7 (3), 7-6 (4), 7-6 (6).

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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