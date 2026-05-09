Sabalenka sufre derrota sorpresa ante Cirstea en el Abierto de Italia

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La bielorrusa Aryna Sabalenka reacciona tras perder ante la rumana Sorana Cirstea en el Abierto de Italia el sábado 9 de mayo del 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino) AP

Sabalenka parecía encaminarse a la victoria mientras tras dominar el primer set y estar arriba 2-0, pero Cirstea, número 26 del ranking, reaccionó con fuerza para imponerse 2-6, 6-3, 7-5.

Fue la primera victoria de la rumana de 36 años, que disputa su última temporada como profesional, ante la número uno del mundo.

“Estoy muy, muy feliz. Aryna es una jugadora increíble”, manifestó una sonriente Cirstea. “Creo que hoy jugué muy bien. Estoy trabajando muy, muy duro. Es bonito que este resultado sea la recompensa”.

Sabalenka se mostró visiblemente afectada por un dolor en la parte baja de la espalda y pidió un tiempo médico para recibir tratamiento cuando perdía 4-3 en el set definitivo.

Fue la segunda eliminación sorpresiva consecutiva para Sabalenka, quien la semana pasada cayó ante la estadounidense Hailey Baptiste en los cuartos de final del Abierto de Madrid.

Cirstea enfrentará a continuación a Linda Noskova en los octavos de final.

La campeona defensora, Jasmine Paolini, también quedó eliminada. La italiana desperdició tres puntos de partido en una derrota 4-6, 7-6 (5), 6-3 ante Elise Mertens en la tercera ronda. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP