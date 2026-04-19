americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Rybakina despacha a Muchova y vuelve al trono en Stuttgart

STUTTGART, Alemania (AP) — Elena Rybakina derrotó el domingo 7-5, 6-1 a Karolina Muchova para alzarse el domingo con el título del Abierto de Stuttgart por segunda vez.

Elena Rybakina reacciona tras ganar un punto ante Karolina Muchova en la final del Abierto de Stuttgart, el domingo 19 de abril de 2026. (Marijan Murat/dpa vía AP)
Elena Rybakina reacciona tras ganar un punto ante Karolina Muchova en la final del Abierto de Stuttgart, el domingo 19 de abril de 2026. (Marijan Murat/dpa vía AP) AP

Se trata de la primera vez que la campeona de la edición de 2024 repite un título. La kazaja de 26 años había conquistado 12 en torneos distintos anteriormente.

Obtuvo su segundo título de 2026 tras su coronación en el Abierto de Australia en enero.

Rybakina, número 2 del ranking, aprovechó cuatro de sus ocho oportunidades de quiebre para vencer a la checa Muchova en 1 hora y 18 minutos.

Muchova disputaba su segunda final del año tras coronarse en Qatar. Buscaba su tercer título de su carrera.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Los delanteros Lionel Messi y Germán Berterame del Inter Miami celebra el gol de Berterame en el encuentro de la MLS ante el Colorado Rapids el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Geneva Heffernan)

Lionel Messi marca 2 goles y el Inter Miami vence 3-2 al Colorado Rapids

Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Corredores bursátiles en la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York el 13 de abril del 2026. (AP foto/Seth Wenig)

Wall Street abre en alza mientras inversionistas están atentos a conversaciones sobre la guerra

Destacados del día

Cuba distribuye petróleo ruso: alivio temporal no cubre ni un mes de crisis energética

Cuba distribuye petróleo ruso: alivio temporal no cubre ni un mes de crisis energética

Los delanteros Lionel Messi y Germán Berterame del Inter Miami celebra el gol de Berterame en el encuentro de la MLS ante el Colorado Rapids el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Geneva Heffernan)

Lionel Messi marca 2 goles y el Inter Miami vence 3-2 al Colorado Rapids

Irán cierra Ormuz y Trump advierte: No pueden chantajearnos en plena escalada de tensión

Irán cierra Ormuz y Trump advierte: "No pueden chantajearnos" en plena escalada de tensión

🚨 Muere cubano de 27 años bajo custodia de ICE en Miami

🚨 Muere cubano de 27 años bajo custodia de ICE en Miami

Trump asegura que muy pronto la fuerza militar de EE.UU. traerá un nuevo amanecer para Cuba

Trump asegura que "muy pronto" la fuerza militar de EE.UU. traerá "un nuevo amanecer para Cuba"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter