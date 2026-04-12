Ryan Nembhard rompe el récord de asistencias de novato de Mavericks con 23, en paliza a Bulls

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Ryan Nembhard, de los Mavericks de Dallas, lleva el balón frente a Lachlan Olbrich, de los Bulls de Chicago, durante el juego de baloncesto de la NBA del domingo 12 de abril de 2026, en Dallas. (AP Foto/Albert Pena) AP

John Poulakidas anotó 28 puntos para liderar a los Mavericks en un duelo entre equipos rezagados que se pareció más a un partido de liga de verano. Moussa Cisse aportó 17 unidades y 20 rebotes, cifra que igualó el récord de rebotes de un novato del club establecido por Roy Tarpley en 1986-87.

Flagg sumó 10 tantos en 10 minutos antes de salir por un esguince en el tobillo izquierdo en el segundo cuarto. El joven de 19 años, candidato al premio de Novato del Año, terminó la temporada con promedios de 21,0 puntos, 5,4 rebotes y 4,5 asistencias en 70 partidos.

Rob Dillingham anotó 25 tantos por los Bulls, que encaran una temporada baja incierta mientras buscan a un nuevo responsable de operaciones de baloncesto y una decisión sobre el futuro del entrenador Billy Donovan. El director ejecutivo Michael Reinsdorf ha dicho que quiere que Donovan regrese.

Chicago (31-51) terminó con el noveno peor récord de cara a la lotería. Dallas (26-56) comenzó el día empatado con Memphis con la sexta peor marca, pero lo cerró con un partido de ventaja sobre los Grizzlies.

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FUENTE: AP