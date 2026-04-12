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Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de violar la tregua por la Pascua ortodoxa

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente el domingo de violar un alto el fuego de Pascua declarado por el Kremlin que había entrado en vigor menos de 24 horas antes.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se santigua en un acto religioso por la Pascua ortodoxa en la catedral de Cristo el Salvador en Moscú, la madrugada del domingo 12 de abril de 2026. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko, Pool)
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se santigua en un acto religioso por la Pascua ortodoxa en la catedral de Cristo el Salvador en Moscú, la madrugada del domingo 12 de abril de 2026. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko, Pool) AP

El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró el jueves un alto el fuego de 32 horas durante el fin de semana de la Pascua ortodoxa y ordenó a las fuerzas rusas detener las hostilidades desde las 4 de la tarde del sábado hasta el final del domingo.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy prometió respetar el alto el fuego, pero advirtió que habría una rápida respuesta militar ante cualquier violación.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania indicó en un comunicado el domingo que había registrado 2.299 violaciones del alto el fuego hasta las 7 de la mañana, hora local, incluidos ataques por tierra, bombardeos y lanzamientos de pequeños drones. Señaló que no se había informado del uso de drones de largo alcance, misiles o bombas guiadas.

Un militar ucraniano declaró a The Associated Press el sábado que las fuerzas rusas habían continuado atacando sus posiciones.

El Ministerio de Defensa de Rusia también informó el domingo que había registrado 1.971 violaciones del alto el fuego por parte de las fuerzas ucranianas, incluidos ataques con drones contra las regiones rusas de Kursk y Belgorod que hirieron a civiles.

Los intentos anteriores de asegurar altos el fuego han tenido poco o ningún impacto, y ambas partes se culpan mutuamente de las infracciones.

Putin declaró de manera unilateral un alto el fuego de 30 horas la Pascua pasada, pero los dos bandos afirmaron que el otro lo había incumplido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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