Rusia mantiene los ataques contra Ucrania mientras Kiev advierte de una posible gran ofensiva

Un militar ucraniano de la Compañía Cerberus de Sistemas Terrestres No Tripulados, de la 60º Brigada Mecanizada Separada, Tercer Cuerpo del Ejército, participa en un ejercicio con un dron de combate terrestre durante un entrenamiento en la región de Járkiv, Ucrania, el domingo 24 de mayo de 2026. (AP Foto/Andrii Marienko) AP

Rusia instó el lunes a los ciudadanos extranjeros, incluidos miembros de misiones diplomáticas, a abandonar la capital ucraniana lo antes posible y dijo a los residentes que se mantuvieran alejados de instalaciones militares y gubernamentales. Afirmó que se estaban preparando “ataques sistemáticos” contra Kiev.

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, dijo por teléfono el lunes al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que Estados Unidos debería evacuar a su personal diplomático de Kiev, según un comunicado del Ministerio de Exteriores. Rubio no dijo si el Departamento de Estado daría ese paso, pero expresó preocupación durante un viaje a India por que la guerra “terrible” en Ucrania pudiera escalar aún más.

El gobierno de Trump ha intentado durante más de un año detener los combates que estallaron tras la invasión rusa de febrero de 2022. Pero sus esfuerzos no produjeron ningún avance significativo y ahora están en suspenso mientras Washington se centra en la guerra con Irán.

No hubo anuncios de salidas diplomáticas de Kiev. Las delegaciones de la Unión Europea, Francia y Polonia dijeron públicamente que no se irían.

El nivel de amenazas de seguridad que Rusia representa para Kiev y otras ciudades ucranianas “sigue siendo el mismo que en años y meses anteriores”, señaló el Ministerio de Exteriores de Ucrania en un comunicado a última hora del lunes.

Rusia ha lanzado de forma continua ataques con misiles y drones contra la capital durante más de cuatro años, indicó, y añadió que Ucrania estaba preparada para ayudar a las misiones diplomáticas que busquen medidas de seguridad adicionales.

Rusia afirmó que su mayor ataque con misiles del año, el fin de semana pasado, fue una respuesta al mortífero ataque ucraniano con drones del viernes contra lo que Moscú dijo que era una residencia estudiantil en Starobilsk, una ciudad de la región ucraniana de Luhansk ocupada por Rusia.

Pero el Estado Mayor General ucraniano sostuvo que su ataque en Starobilsk alcanzó la sede local de la unidad especial de drones del ejército ruso.

Ucrania sigue falta de misiles antiaéreos

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, señaló que los sofisticados sistemas de defensa antiaérea de fabricación estadounidense que Ucrania necesita para detener los misiles balísticos rusos escasean debido a la guerra con Irán.

“Lamentablemente, desde hace mucho tiempo no ha habido avances con Estados Unidos para ampliar la producción de capacidades antibalísticas”, escribió Zelenskyy en redes sociales a última hora del lunes, y añadió que Kiev está trabajando con Europa para mejorar sus propias capacidades antibalísticas en cantidades suficientes.

Indicó que los avances ucranianos en el campo de batalla en los últimos meses le han permitido “estabilizar” la línea del frente de 1.250 kilómetros (780 millas) en el este y el sur de Ucrania, lo que sugiere que las fuerzas de Kiev están resistiendo frente al ejército más grande de Rusia.

La ofensiva de primavera de Rusia está flaqueando, ya que los ataques ucranianos con drones de alcance medio interrumpen sus líneas de suministro en la retaguardia, según el Instituto para el Estudio de la Guerra.

La advertencia de Moscú sobre ataques importantes busca desviar la atención pública de su “pobre desempeño en el campo de batalla” y de las presiones económicas causadas por los costos de la guerra y las sanciones internacionales, señaló a última hora del lunes el centro de estudios con sede en Washington.

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Hatton informó desde Lisboa, Portugal. Elise Morton en Londres contribuyó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP