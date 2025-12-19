Rusia llevó a cabo ciberataques contra infraestructuras y sitios web, dice Dinamarca

El Servicio de Inteligencia de Defensa de Dinamarca declaró en un comunicado el jueves que Moscú fue responsable de ciberataques "destructivos y perturbadores" en una empresa de servicios de agua danesa en 2024 y de una serie de ataques de denegación de servicio que saturaron sitios web daneses antes de las elecciones regionales y locales el mes pasado. La emisora danesa DR informó que el ataque a la empresa de agua provocó la rotura de tuberías, dejando temporalmente a los hogares sin agua.

El servicio de inteligencia indicó que los ataques eran parte de la "guerra híbrida" de Rusia contra Occidente y un intento de crear inestabilidad. Afirmó que los ciberataques de Moscú son parte de una campaña más amplia para socavar y castigar a los países que apoyan a Ucrania.

Torsten Schack Pedersen, ministro de resiliencia y preparación de Dinamarca, señaló que los ataques resultaron en daños limitados pero tuvieron serias repercusiones.

"Esto muestra que hay fuerzas capaces de paralizar partes importantes de nuestra sociedad", afirmó durante una conferencia de prensa el jueves, informó la emisora danesa DR.

Schack Pedersen añadió que los ciberataques demuestran que Dinamarca no está suficientemente equipada para manejar tales situaciones, informó DR.

Los ataques son parte de un número creciente de incidentes que, según funcionarios occidentales, forman parte de una campaña de sabotaje y perturbación en toda Europa orquestada por Rusia. Una base de datos de Associated Press ha documentado 147 incidentes, incluidos los dos casos reportados por Dinamarca esta semana.

No todos los incidentes son públicos y a veces puede llevar meses a los funcionarios establecer un vínculo con Moscú. Aunque los funcionarios dicen que la campaña —llevada a cabo desde la invasión de Ucrania por el presidente Vladimir Putin en 2022— tiene como objetivo privar a Kiev de apoyo, creen que Moscú también está tratando de identificar los puntos débiles de Europa y absorber recursos de las fuerzas del orden.

La agencia danesa reportó que el grupo prorruso Z-Pentest llevó a cabo el "ataque destructivo" en la empresa de servicios de agua en 2024 y que un grupo separado, NoName057(16), fue responsable del ciberataque en los sitios web daneses antes de las recientes elecciones. Afirmó que ambos tienen vínculos con el Estado ruso.

"El Estado ruso utiliza ambos grupos como instrumentos de su guerra híbrida contra Occidente. El objetivo es crear inseguridad en los países objetivo y castigar a aquellos que apoyan a Ucrania", dice el comunicado.

Las supuestas acciones de Z-Pentest afectaron la presión del agua de la empresa y causaron la rotura de tuberías cerca de Køge, a unos 35 kilómetros al sur de Copenhague, informó DR. Varios clientes se quedaron sin agua como resultado.

NoName057(16) actuó, dijeron las autoridades, en noviembre para interrumpir las elecciones, según DR.

Mientras tanto, en Alemania, las autoridades convocaron al embajador de Rusia en Berlín el 12 de diciembre después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores acusara a Moscú de llevar a cabo sabotajes, ciberataques e interferencia electoral.

Eso incluyó un ciberataque en 2024 contra el control del tráfico aéreo alemán, aseguró el portavoz del ministerio de relaciones exteriores alemán, Martin Giese.

