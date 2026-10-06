Rusia dice que derribó casi 900 drones ucranianos mientras arde un depósito cerca de Moscú

En esta imagen proporcionada por los Servicios Ucranianos de Emergencia el martes 6 de octubre de 2026, rescatistas extinguen un incendio en ambulancias tras un ataque ruso a un centro médico en Kramatorsk, Ucrania. (Servicios Ucranianos de Emergencia via AP) AP

Reportes de medios no confirmados señalaron que un importante depósito de combustible en la región de Moscú estaba en llamas tras el ataque, que dejó dos muertos.

Los drones de largo alcance desarrollados en Ucrania y, cada vez más, los misiles, han permitido a Kiev atacar el territorio ruso durante los más de 4 años y medio transcurridos desde que las fuerzas de Moscú lanzaron una invasión a gran escala.

La superioridad aérea del ejército ruso, más grande, durante la guerra ha hecho que los ataques aéreos contra zonas civiles de Ucrania sean algo habitual.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, afirmó que 650 drones volaron hacia la región de Moscú entre la noche del lunes y la mañana del martes. La mayoría fue destruida muy lejos, y 105 fueron derribados cuando se aproximaban a la ciudad, indicó.

Más tarde, Sobyanin informó que otros 68 drones que tenían como objetivo Moscú fueron derribados de día en la mañana del martes.

Ucrania ha atacado con regularidad refinerías de petróleo y depósitos de almacenamiento rusos, y el fin de semana pasado aseguró que había inutilizado el 51% de la capacidad rusa de refinar de petróleo. La afirmación no pudo verificarse de manera independiente. El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo la semana pasada que los ataques le habían costado a Rusia aproximadamente el 1% de su producto interno bruto.

Rusia ha sido tradicionalmente el tercer mayor productor mundial de combustibles refinados a partir de crudo, después de Estados Unidos y China. El Kremlin ha prohibido las exportaciones de diésel debido a los ataques ucranianos, lo que ha empujado al alza los precios globales. Eso llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a instar el mes pasado a Ucrania a dejar de atacar las refinerías rusas.

Rusia atacó uno de los puentes sobre el río Dniéper en la ciudad sureña de Zaporiyia, después de varios días de ataques a puentes en la capital ucraniana, Kiev, como parte de una campaña para dificultar la vida civil, según Mykhailo Semikin, jefe de la administración militar regional.

El tráfico a través del puente fue suspendido temporalmente como resultado del ataque, precisó.

Semikin indicó que un ataque ruso nocturno contra un edificio residencial en Zaporiyia hirió a cinco personas y que un ataque diurno contra un almacén en la ciudad provocó un gran incendio.

Las fuerzas rusas también intentan estrangular el transporte marítimo en los puertos ucranianos del mar Negro, privando a Kiev de ingresos vitales por exportaciones de grano.

El Ministerio ruso de Defensa indicó que sus fuerzas atacaron durante la noche objetivos en la región sureña ucraniana de Odesa, en la costa del mar Negro, con drones. El ministerio sostuvo que fue alcanzado un depósito de municiones, así como un buque granelero en el puerto de Chornomorsk que transportaba bienes de doble uso y la infraestructura portuaria en Izmail.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP