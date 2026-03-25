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Rusia dice que derribó casi 400 drones ucranianos mientras Moscú y Kiev intensifican ataques aéreos

LONDRES (AP) — Las defensas antiaéreas rusas derribaron 389 drones ucranianos entrantes, informó el miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia, en el mayor ataque nocturno reportado contra regiones rusas y Crimea desde que las fuerzas de Moscú invadieron Ucrania hace más de cuatro años.

Fuego y humo se elevan sobre el centro de la ciudad tras un ataque de dron en Leópolis, Ucrania, el martes 24 de marzo de 2026. (AP Foto/Mykola Tys)
Fuego y humo se elevan sobre el centro de la ciudad tras un ataque de dron en Leópolis, Ucrania, el martes 24 de marzo de 2026. (AP Foto/Mykola Tys) AP

Los drones fueron interceptados sobre 13 regiones rusas, así como sobre la península de Crimea, que Rusia se anexionó ilegalmente de Ucrania en 2014.

El ataque subrayó la creciente capacidad de los drones de largo alcance desarrollados y fabricados por Ucrania.

La oleada ocurrió un día después de que Rusia lanzara casi 1.000 drones y 34 misiles contra zonas civiles de Ucrania en el transcurso de 24 horas, extendiendo su habitual bombardeo nocturno a las horas diurnas en uno de sus mayores ataques aéreos de la guerra. Al menos 6 personas murieron y alrededor de 50 resultaron heridas, indicaron las autoridades ucranianas.

Alexander Drozdenko, gobernador de la región de Leningrado, al norte de Moscú, señaló que allí se derribaron 56 drones, y que se produjo un incendio en el puerto del mar Báltico de Ust-Luga como resultado del ataque de Ucrania.

Las fuerzas ucranianas también llevaron a cabo un ataque con misiles contra la región de Bélgorod, en la frontera con Ucrania, durante la noche, que dañó infraestructura energética, afirmó su gobernador, Vyacheslav Gladkov. Se interrumpieron los suministros de electricidad, agua y calefacción, precisó.

Rusia disparó 948 drones de diversos tipos contra Ucrania el martes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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