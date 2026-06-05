Rumanos condenados en Gran Bretaña por apuñalamiento de periodista en ataque atribuido a Irán

El jurado en el tribunal de Woolwich declaró culpables a Nandito Badea, de 21 años, y a George Stana, de 25, de causar heridas con intención de provocar lesiones corporales graves.

Pouria Zeraati, presentador de Iran International, con sede en Londres, fue apuñalado en la pierna en marzo de 2024 fuera de su casa, en la zona de Wimbledon, en Londres. Se recuperó del ataque y regresó al trabajo.

La policía indicó que Badea, exfutbolista profesional, y otro hombre atacaron a Zeraati antes de huir en un coche conducido por Stana y luego salir del país en avión desde el Aeropuerto de Heathrow. Badea y Stana fueron detenidos en Rumania en diciembre de 2024 y extraditados al Reino Unido. El tercer sospechoso, David Andrei, es objeto de un proceso penal en Rumania.

“Este fue un ataque selectivo y violento, y durante el juicio la fiscalía sostuvo que se llevó a cabo en nombre del régimen iraní”, declaró Kris Wright, jefe de la unidad de Policía Antiterrorista de Londres.

El veredicto no concluye que el ataque se realizó en nombre de Irán, aunque los fiscales señalaron que el juez podría determinarlo cuando los acusados sean sentenciados el 3 de julio.

El principal diplomático de Irán en el Reino Unido ha negado que Teherán estuviera detrás del ataque.

El canal de noticias por satélite Iran International ya había recibido amenazas debido a su cobertura crítica del gobierno teocrático de Irán.

La emisora se trasladó temporalmente en 2023 a estudios en Washington, D.C., tras “amenazas orquestadas por el Estado iraní". Posteriormente, la cadena reanudó sus operaciones en una nueva ubicación en Londres.

Funcionarios de seguridad del Reino Unido afirman que Irán está detrás de un número creciente de planes en suelo británico dirigidos contra medios de comunicación opositores en persa y contra la comunidad judía.

Ken McCallum, jefe del servicio de inteligencia interior británico MI5, dijo en octubre que se habían frustrado más de 20 “planes potencialmente letales respaldados por Irán” en los 12 meses anteriores.

Un grupo títere iraní se ha atribuido una reciente serie de presuntos ataques antisemitas que han incluido apuñalamientos e intentos de atentados incendiarios contra sinagogas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP