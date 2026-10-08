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Rubio se niega a comentar acusaciones contra la embajadora en Grecia, Kimberly Guilfoyle

ATENAS (AP) — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se negó rotundamente el jueves a comentar un nuevo reporte que alega que la embajadora de Estados Unidos en Grecia, Kimberly Guilfoyle, incurrió en conductas indebidas y posiblemente ilegales antes de asumir su cargo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el centro, y la embajadora de Grecia, Kimberly Guilfoyle se ven en el aeropuerto internacional Eleftherios Venizelos cerca de Atenas, Grecia, antes de que Rubio suba a un avión, el jueves 8 de octubre de 2026. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Pool)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el centro, y la embajadora de Grecia, Kimberly Guilfoyle se ven en el aeropuerto internacional Eleftherios Venizelos cerca de Atenas, Grecia, antes de que Rubio suba a un avión, el jueves 8 de octubre de 2026. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Pool) AP

Rubio manifestó a los periodistas que no hablaría de las acusaciones contenidas en un reportaje de The Wall Street Journal, que indicó que Guilfoyle había pedido a un donante y simpatizante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pagara una factura de tarjeta de crédito de 100.000 dólares justo antes de su audiencia de confirmación, prometiéndole acceso a funcionarios del gobierno si lo hacía.

Habló antes de salir de Grecia, donde pronunció un discurso en el que pidió a los países europeos que regresen a lo que describió como las raíces de su civilización.

Rubio señaló que estaba al tanto del reporte de The Wall Street Journal, publicado a última hora del miércoles, pero que no tenía idea de si era cierto y que no hablaría del tema.

“Ustedes andan por ahí pensando que porque alguna fuente les dijo algo y ustedes lo informaron, es el evangelio. No es el evangelio. No es el evangelio para mí. Así no hacemos las cosas”, expresó al pie de su avión ante la mirada de Guilfoyle, que estaba allí para despedirle de Grecia.

En una conferencia de prensa conjunta con el ministro griego de Exteriores griego, más temprano ese día, Rubio dijo que no abordaría las acusaciones mientras visitaba un país extranjero, pero añadió: “Baste decir que nuestra embajada aquí está haciendo un gran trabajo. Nuestra embajadora ha sido una buena embajadora aquí”.

Los dos principales demócratas en los comités de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y de Relaciones Exteriores del Senado han pedido una investigación sobre Guilfoyle, pero Rubio no dijo si estaba dispuesto a abrir una.

Los demócratas del Congreso ya estaban investigando denuncias publicadas el mes pasado por The Wall Street Journal, según las cuales Guilfoyle actuó de manera indebida mientras se desempeñaba como la principal enviada de Estados Unidos en Grecia.

El Journal informó que Guilfoyle dijo a los invitados en una recepción que Estados Unidos podría socavar al gobierno griego si así lo decidiera, promovió los intereses comerciales de una empresa griega específica de construcción y energía, y permitió que su lobista ingresara a reuniones diplomáticas privadas.

Guilfoyle, expresentadora de Fox News Channel y exfiscal de California, que en su momento estuvo comprometida con Donald Jr., el hijo de Trump, ha negado cualquier irregularidad, y Rubio la ha defendido anteriormente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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