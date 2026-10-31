Rubio dice que el gobierno de EEUU no facilitó la salid de Bolsonaro de Brasil

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla en una conferencia de prensa el sábado 31 de octubre de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart) AP

Bolsonaro llegó a Miami el miércoles, un día después de que el Departamento de Estado dijera que a Bolsonaro y a su familia se les concederán visas de Estados Unidos tras su derrota ocurrida el fin de semana en una contienda muy reñida que rompió una tendencia de resultados electorales conservadores en América Latina.

“No facilitamos nada”, declaró Rubio a los periodistas en Atlanta, donde se reunían los principales diplomáticos del grupo de las 20 mayores economías del mundo, conocido como G20.

“Nos informaron que había llegado a Estados Unidos. Anteriormente tenía una visa, y el presidente tomó la decisión de permitirle entrar al país”, señaló Rubio, y añadió que el gobierno de Estados Unidos no estuvo “involucrado directamente en ninguna de las acciones que se realizaron”.

Rubio también indicó que vio al canciller de Brasil, Mauro Vieira, en Atlanta el viernes y el sábado, y que esperaba volver a ver a funcionarios brasileños en Francia en noviembre, cuando el país galo sea el anfitrión de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores.

Bolsonaro se negó a conceder la derrota y ha calificado las elecciones de fraudulentas, sin aportar pruebas. Su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, también se negó a reconocer su derrota de 2022 ante Lula y cumple una condena de 27 años por intentar un golpe de Estado.

Bolsonaro, quien contó con el apoyo tácito del presidente Donald Trump en la elección, está bajo investigación en Brasil por corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal, y se le había ordenado entregar su pasaporte después de que la policía considerara que presentaba un riesgo de fuga.

El senador por Río de Janeiro, que perderá su escaño cuando inicie la nueva legislatura de Brasil el 1 de febrero, reiteró el viernes en una transmisión en vivo en Instagram su afirmación de que es víctima de persecución.

En una carta divulgada el miércoles, Bolsonaro, de 45 años, se declaró el “verdadero presidente electo de Brasil”, un término que más tarde suavizó a “líder”. Se comparó —entre otras figuras— con Charles de Gaulle, quien encabezó la resistencia francesa a la ocupación nazi de Francia desde Londres durante la Segunda Guerra Mundial.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP