americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Rotar o darle más rodaje a su base titular, el dilema de Argentina ante Jordania

DALLAS (AP) — Con la clasificación a los dieciseisavos de final en el bolsillo, el vigente campeón del mundo Argentina podría darse el lujo de poner un equipo amuleto en el duelo ante la eliminada Jornada para cerrar la fase de grupos del Mundial.

El capitán de Argentina, Lionel Messi, en el centro, entrena juntoa a sus compañeros para el Mundial el miércoles 24 de junio, 2026, en Kansas City. (AP Foto/Charlie Riedel)
El capitán de Argentina, Lionel Messi, en el centro, entrena juntoa a sus compañeros para el Mundial el miércoles 24 de junio, 2026, en Kansas City. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Suena lógico. Esto les permitiría a los futbolistas que disputaron la mayoría de los minutos en la competencia, entre ellos el capitán Lionel Messi, tomar descanso pensando en la exigencia que tienen por delante.

“La clasificación no nos cambia nada, todos hubiéramos firmado ganar los dos partidos. Ahora analizaremos. La idea es darle la posibilidad de que jueguen la mayoría que se lo merecen y siempre que el partido lo permita, lo haremos”, adelantó el entrenador tras la victoria 2-0 ante Austria el pasado lunes.

Pero la decisión supone un dilema para Scaloni. La estelar actuación de Messi en los dos primeros partidos –anotó los cinco goles del equipo para convertirse en el máximo artillero histórico de la Copa del Mundo con 18—no tapa que la Albiceleste todavía no alcanzó el tope de rendimiento que había mostrado en Qatar 2022, lo cual plantea el interrogante sobre sus fortalezas para enfrentar a rivales más competitivos en los mata-mata que se aproximan.

El duelo del sábado se plantea como la ocasión ideal para ajustar las formas, pero expone a los titulares a un mayor desgaste, sumado al riesgo de tarjetas inoportunas.

Argentina ya se aseguró la cima de la zona con seis puntos en el Grupo J, posición que no corre peligro por los resultados de la última jornada. Austria (3) y Argelia (3), que se medirán en Kansas City, dirimirán el segundo puesto. Jordania, sin unidades, ya firmó la eliminación.

Los vigentes campeones chocarán en dieciseisavos contra el segundo del Grupo H que integran España (4), Uruguay (2), la debutante Cabo Verde (2) y Arabia Saudí (1).

Messi una incógnita, Romero descartado

El capitán jugó prácticamente todos los minutos en lo que va de la competencia. Salió reemplazo en el debut ante Argelia a diez del final tras anotar su primer hat-trick en seis mundiales disputados.

Messi, que cumplió 39 años el miércoles, confesó que se sentía cansado tras anotar los dos goles para la victoria 2-0 ante Austria. La decisión de jugar ante Austria corre por su cuenta. Giovanni Lo Celso y Nicolás Paz están a la espera.

Scaloni sabe de antemano que no podrá contar al menos para este partido con Cristian Romero, reemplazado en el inicio del complemento ante los austríacos por un golpe de rodilla derecha, la misma con la cual llegó lesionado al certamen. Nicolás Otamendi y Marcos Senesi podrían ocupar la zaga si el entrenador también le da descanso a Lisandro Martínez, uno de los futbolistas de mejor rendimiento en lo que va del certamen.

Es muy probable que el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico reaparezca en lugar de Facundo Medina para sumar rodaje tras ausentarse en las dos presentaciones iniciales por una dolencia muscular.

El técnico debe definir si juega Nahuel Molina o Gonzalo Montiel en el lateral derecho. Ese sector de la cancha evidencia algunas falencias, especialmente su aporte en la fase ofensiva.

Pruebas en el mediocampo

Si bien Enzo Fernández ha mostrado un nivel destacado en el rol de conductor, la sociedad que conforma con Alexis Mac Allister está por debajo de su mejor producción hace casi cuatro años en Qatar.

Leandro Paredes y Exequiel Palacios asoman como lógicos reemplazantes, aunque los novatos Valentín Barco y Giuliano Simeone también están en consideración.

Nicolás González era el jugador destinado a reemplazar al extremo Ángel Di María, que se retiró de la selección en 2024, en el Mundial. Pero los problemas físicos del volante ofensivo del Atlético Madrid lo rezagaron y Scaloni optó por Thiago Almada. Sin embargo, González entró en buena forma en los dos primeros partidos y será titular contra los jordanos.

Un ataque sin dueño

El dilema en el centro del ataque vuelve a repetirse.

Lautaro Martínez no aprovechó la oportunidad y Julián Álvarez iría desde el arranque, con la certeza de que una buena actuación le asegurará la titularidad de ahora en más. Un calco de lo que sucedió en Qatar.

La “Araña” no llegó en la mejor condición al Mundial por una lesión de tobillo, sumado a los vaivenes de la novela con el Atlético por su deseo de salir del club.

Si Messi no juega desde el arranque, no había que descartar que ambos compartan el ataque, una opción a la que Scaloni recurrió cuando el 10 estuvo ausente.

José López, artillero del Palmeiras de Brasil, corre de atrás.

Scaloni tomará una decisión este jueves en la primera práctica formal de fútbol antes de enfrentar el próximo compromiso.

___

Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

Destacados del día

Frank Abel pide clemencia a Marco Rubio desde un centro de ICE ante posible deportación a Cuba

Frank Abel pide clemencia a Marco Rubio desde un centro de ICE ante posible deportación a Cuba

Un puesto de comida en Mount Prospect, Illinois, el 8 de junio del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)

Economía de EEUU creció a un sólido ritmo de 2,1% entre enero y marzo

Una mujer pasa junto a un edificio dañado durante un terremoto en La Guaira, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

LO ÚLTIMO: Fuertes sismos golpean Venezuela, al menos 164 muertos

Potente terremoto sacude Venezuela, haciendo tambalear los edificios de la capital

Potente terremoto sacude Venezuela, haciendo tambalear los edificios de la capital

ARCHIVO - Un cliente se prepara para repostar en un Costco de Ridgeland, Mississippi, el martes 24 de mayo de 2022. (AP Foto/Rogelio V. Solis, Archivo)

Indicador de inflación en EEUU sube a máximo de tres años

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter