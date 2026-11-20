Rohinya siguen en una pantalla en su campo de refugiados en Cox's Bazar, Bangladesh, la noticia del fallo del principal tribunal de Naciones Unidas sobre el genocidio cometido por Myanmar contra la minoría musulmana, el 19 de noviembre de 2026. (AP Foto/Shamimul Islam Faisal) AP

Para muchos, el histórico veredicto del jueves representó una “pequeña victoria” que ofrece un atisbo de esperanza de que algún día puedan regresar con seguridad a sus hogares en Myanmar, al otro lado de la frontera con Bangladesh.

La sentencia de la Corte Internacional de Justicia que declaró a Myanmar responsable de los crímenes contra la etnia rohinya del país fue histórica: nunca antes el tribunal había determinado que un Estado cometió genocidio.

La CIJ, con sede en La Haya, también ordenó al gobierno de Myanmar, respaldado por el ejército, que permita el regreso a casa de los rohinya de forma segura, pague reparaciones a los miembros de la minoría musulmana y procese a los sospechosos de haber cometido genocidio.

Pero aún está por ver cuánto del fallo puede llegar a aplicarse. Las decisiones del tribunal son definitivas y jurídicamente vinculantes, pero no tiene forma de hacerlas cumplir más allá de informar de lo contrario al Consejo de Seguridad de la ONU.

Ni la delegación de Myanmar presente en La Haya ni el gobierno se pronunciaron tras el fallo.

En el campo de refugiados en Cox’s Bazar, los rohinya compartieron sus preocupaciones con The Associated Press.

Mohammad Rofik, un líder comunitario en el campamento, señaló que el veredicto fue “una victoria” para ellos, ya que reconoció el genocidio y los sufrimientos de su minoría en la nación de mayoría budista, pero “no es el final” de su calvario.

“La justicia ha comenzado”, afirmó agregando que los rohinya aún tienen “un largo camino por recorrer”.

Para Sayed Ullah, otro líder de la comunidad rohinya, el fallo fue un reconocimiento histórico a que son un grupo étnico distinto.

“Myanmar niega la existencia de los rohinya, pero ahora el tribunal (de la ONU) lo dejó claro”, sostuvo.

“Los rohinya tienen su propia cultura distintiva, su propio idioma, su propia tierra y todo lo demás que define a un grupo étnico", agregó Ullah. "Nosotros, los rohinya, tenemos todas las características de un grupo étnico distinto”.

Otros refugiados reaccionaron con dureza y dijeron que la comunidad internacional debería castigar a las autoridades de Myanmar.

“El tribunal ha afirmado y establecido que se cometió genocidio contra el pueblo rohinya”, declaró uno de los refugiados, Mohammad Osman.“Sobre la base de este fallo, toda la comunidad rohinya está llamando a ... (el mundo) a imponer un castigo severo a Myanmar”.

En agosto de 2017, el ejército de Myanmar lanzó lo que calificó como una campaña de “limpieza” en el estado de Rakhine en respuesta a un ataque de un grupo insurgente rohinya. El operativo derivó en acusaciones de que las fuerzas de seguridad cometieron violaciones masivas y asesinatos, y quemaron miles de viviendas.

La CIJ indicó que las pruebas mostraban que las fuerzas de Myanmar mataron a unos 10.000 rohinya. En virtud de la convención de 1948, para establecer que ocurrió un genocidio, el tribunal tuvo que concluir que existía la intención de destruir a los rohinya “en su totalidad o en parte”.

Alrededor de 1,2 millones de refugiados rohinya viven ahora en Bangladesh, principalmente en campamentos abarrotados en todo el distrito de Cox’s Bazar, donde soportan duras condiciones marcadas por riesgos de incendios, enfermedades infecciosas, deslizamientos durante el monzón, saneamiento inadecuado y estrictas restricciones laborales.

Bangladesh ha pedido ayuda a la comunidad internacional para repatriar a los refugiados.

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El periodista de The Associated Press Julhas Alam en Daca, Bangladesh, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP