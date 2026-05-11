Rodríguez pega jonrón y Marineros amplían a ocho su racha récord ante Astros

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Julio Rodríguez (44), de los Marineros de Seattle, celebra con el coach de tercera, Carlos Cardoza (57), después de disparar un jonrón contra los Astros de Houston durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 11 de mayo de 2026, en Houston. (AP Foto/David J. Phillip) AP

Se trata de la octava victoria consecutiva de Seattle sobre Houston, un récord de la franquicia, y llega después de que los Mariners perdieran sus dos últimos juegos.

Dominic Canzone y Cole Young conectaron sencillos productores de carrera en la segunda entrada, y el séptimo jonrón del dominicano Rodríguez en la temporada puso la pizarra 3-0 en la tercera.

Cal Raleigh, de Seattle, se fue de 4-0, con lo que el subcampeón del premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana del año pasado quedó de 0 de 36 desde su último hit, el 27 de abril. Su bache es la racha más larga sin hits en las Grandes Ligas esta temporada.

Estuvo cerca de conseguir un hit en su último turno al bate en la novena, pero el jardinero izquierdo Zach Cole realizó una atrapada deslizándose para enviarlo de regreso al dugout.

El mexicano Isaac Paredes igualó su máximo de la temporada con tres imparables e impulsó la carrera de Houston. El venezolano Jose Altuve añadió tres hits por los Astros, que sufrieron su tercera derrota consecutiva.

George Kirby (5-2), de Seattle, permitió siete hits y una carrera, con siete ponches, en cinco entradas. El mexicano Andrés Muñoz permitió un sencillo de Altuve con dos outs en la novena, pero ponchó al cubano Yordan Álvarez para apuntarse su octavo salvamento.

El abridor de Houston, Peter Lambert (2-3), toleró seis hits y tres carreras, y ponchó a seis en siete entradas. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP