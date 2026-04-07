americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Rockies anotan 8 carreras en la quinta entrada y vencen por 9-7 a los Astros

DENVER (AP) — Troy Johnston conectó un jonrón solitario, un doble y un sencillo, y los Rockies de Colorado se apoyaron en una quinta entrada de ocho carreras para vencer el lunes 9-7 a los Astros de Houston.

El campocorto de los Rockies de Colorado Ezequiel Tovar y el jardinero derecho Troy Johnston celebran tras vencer a los Astros de Houston el lunes 6 de abril del 2026. (AP Foto/Geneva Heffernan)
El campocorto de los Rockies de Colorado Ezequiel Tovar y el jardinero derecho Troy Johnston celebran tras vencer a los Astros de Houston el lunes 6 de abril del 2026. (AP Foto/Geneva Heffernan) AP

Edouard Julien, TJ Rumfield y puertorriqueño Willi Castro también tuvieron juegos de múltiples imparables para que los Rockies terminaran con 12 hits.

Julien pegó un sencillo de dos carreras en la quinta entrada que inició el estallido de ocho anotaciones. Rumfield luego conectó un triple de dos carreras —el primer triple de su carrera. Se ha embasado de manera segura en todos los juegos salvo uno desde que debutó en las Grandes Ligas el 27 de marzo.

Johnston añadió una carrera de seguro con un cuadrangular de 407 pies en la sexta.

Ryan Feltner (1-0) permitió siete hits y cuatro carreras limpias, y ponchó a uno en 5 1/3 entradas para llevarse la victoria. Juan Mejia consiguió su primer salvamento de la temporada tras lanzar 1 2/3 entradas sin permitir hit para cerrar el juego.

El abridor de los Astros, Cody Bolton, y Ryan Weiss (0-1) se combinaron para permitir 11 hits y ocho carreras.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Congresistas de EEUU que viajaron a Cuba dicen que diálogo bilateral no es todavía una negociación

LA HABANA (AP) — Dos congresistas estadounidenses que viajaron a Cuba para observar la situación humanitaria en la isla aseguraron que, aunque hay un contacto entre los dos gobiernos, aún no se puede hablar de una negociación formal.
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

En la imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, se muestra una vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas de la nave espacial Orion tras completar la maniobra de inyección translunar, el jueves 2de abril de 2026. (NASA vía AP)

Los astronautas de Artemis II van a mitad de camino hacia la Luna y buscan superar al Apollo 13

Destacados del día

Termoeléctrica Antonio Guiteras vuelve a fallar y dispara los apagones en cuba

Termoeléctrica Antonio Guiteras vuelve a fallar y dispara los apagones en cuba

Baby Lores participa en audiencia migratoria de Insurrecto en EEUU y reacciona al proceso

Baby Lores participa en audiencia migratoria de Insurrecto en EEUU y reacciona al proceso

Régimen cubano niega nueva patana turca pese a reportes sobre su llegada a La Habana

Régimen cubano niega nueva patana turca pese a reportes sobre su llegada a La Habana

Aduana de Cuba incauta casi 2 mil TABACOS y PALOMAS vivas ocultas rumbo a EEUU en La Habana

Aduana de Cuba incauta casi 2 mil TABACOS y PALOMAS vivas ocultas rumbo a EEUU en La Habana

Muere Jorge Losada, actor cubano de cine y TV, en medio de denuncias sobre su precariedad

Muere Jorge Losada, actor cubano de cine y TV, en medio de denuncias sobre su precariedad

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter