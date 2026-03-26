Robert Griffin III recibe invitación a campamentos de la selección estadounidense de fútbol bandera

ARCHIVO - Foto del 20 de agosto del 2015, el quarterback de los Redskins de Washington Robert Griffin III busca lanzar el balón en el encuentro de pretemporada ante los Lions de Detroit. (AP Foto/Mark Tenally, Archivo) AP

El ganador del Trofeo Heisman y exquarterback de la NFL recibió una invitación de USA Football para asistir a dos campamentos de entrenamiento que comienzan el próximo mes en Chula Vista, California. Griffin compite por un lugar en el equipo de flag football Team USA, que participará en los campeonatos mundiales a finales de este verano en Alemania. Si las cosas salen bien, podría estar en la pelea por un puesto cuando el deporte haga su debut olímpico en los Juegos de Los Ángeles 2028.

Griffin ganó el Trofeo Heisman con Baylor en 2011 y fue la selección número 2 global de Washington en el draft de 2012. Luego se convirtió en el novato ofensivo del año de la NFL antes de sufrir una grave lesión de rodilla en los playoffs. Disputó 56 partidos en su carrera con Washington, Cleveland y Baltimore, con 9.271 yardas por pase y 43 touchdowns. También corrió para 1.809 yardas y 10 anotaciones.

Su última juego como titular en la NFL fue el 2 de diciembre de 2020, cuando los Ravens perdieron 19-14 en Pittsburgh. Salió del partido con una molestia en el tendón de la corva y después fue colocado en la lista de reservas lesionados.

En estos días, Griffin trabaja como comentarista en la cabina de transmisión de Fox Sports.

Griffin obtuvo un lugar oficial en el campamento de entrenamiento el jueves tras una sólida actuación en las pruebas del equipo realizadas la semana pasada.

Hubo 24 atletas del lado masculino invitados al campamento de entrenamiento del 16 al 19 de abril, incluido Griffin. Quien se quedó corto fue el back defensivo miembro del Salón de la Fama Darrell Green, de 66 años, que salió del retiro para probar suerte en el fútbol bandera. El equipo femenino también tuvo 24 jugadoras seleccionadas.

Habrá otro campamento de entrenamiento del 21 al 24 de mayo. Después de eso, un comité de selección integrado por entrenadores, cazatalentos y personal de USA Football reducirá la lista a 18 jugadores para un tercer campamento en junio. A partir de ahí, la organización elegirá una nómina de 12 atletas y suplentes para participar en los campeonatos mundiales de la Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF) en Düsseldorf, Alemania, del 13 al 16 de agosto.

El quarterback actual del equipo de Estados Unidos es Darrell “Hush” Doucette III, quien mostró su talento el fin de semana pasado cuando Team USA venció a un plantel lleno de jugadores de la NFL en el Fanatics Flag Football Classic en Los Ángeles.

Doucette ayudó a Team USA a derrotar al equipo Founders FFC de Tom Brady por 43-16, después de vencer al equipo Wildcats FFC de Joe Burrow por 39-16. Luego, Doucette y sus compañeros volvieron a superar a los Founders en el partido por el campeonato, 24-14.

A la selección nacional no se le pudo detener a la ofensiva en tres partidos. El equipo anotó en cada posesión, excepto cuando se arrodilló para agotar el reloj y cerrar una de las victorias.

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FUENTE: AP