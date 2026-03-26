americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Robert Griffin III recibe invitación a campamentos de la selección estadounidense de fútbol bandera

Robert Griffin III se dirige a otro campamento de entrenamiento. Esta vez, con la selección de fútbol bandera.

ARCHIVO - Foto del 20 de agosto del 2015, el quarterback de los Redskins de Washington Robert Griffin III busca lanzar el balón en el encuentro de pretemporada ante los Lions de Detroit. (AP Foto/Mark Tenally, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 20 de agosto del 2015, el quarterback de los Redskins de Washington Robert Griffin III busca lanzar el balón en el encuentro de pretemporada ante los Lions de Detroit. (AP Foto/Mark Tenally, Archivo) AP

El ganador del Trofeo Heisman y exquarterback de la NFL recibió una invitación de USA Football para asistir a dos campamentos de entrenamiento que comienzan el próximo mes en Chula Vista, California. Griffin compite por un lugar en el equipo de flag football Team USA, que participará en los campeonatos mundiales a finales de este verano en Alemania. Si las cosas salen bien, podría estar en la pelea por un puesto cuando el deporte haga su debut olímpico en los Juegos de Los Ángeles 2028.

Griffin ganó el Trofeo Heisman con Baylor en 2011 y fue la selección número 2 global de Washington en el draft de 2012. Luego se convirtió en el novato ofensivo del año de la NFL antes de sufrir una grave lesión de rodilla en los playoffs. Disputó 56 partidos en su carrera con Washington, Cleveland y Baltimore, con 9.271 yardas por pase y 43 touchdowns. También corrió para 1.809 yardas y 10 anotaciones.

Su última juego como titular en la NFL fue el 2 de diciembre de 2020, cuando los Ravens perdieron 19-14 en Pittsburgh. Salió del partido con una molestia en el tendón de la corva y después fue colocado en la lista de reservas lesionados.

En estos días, Griffin trabaja como comentarista en la cabina de transmisión de Fox Sports.

Griffin obtuvo un lugar oficial en el campamento de entrenamiento el jueves tras una sólida actuación en las pruebas del equipo realizadas la semana pasada.

Hubo 24 atletas del lado masculino invitados al campamento de entrenamiento del 16 al 19 de abril, incluido Griffin. Quien se quedó corto fue el back defensivo miembro del Salón de la Fama Darrell Green, de 66 años, que salió del retiro para probar suerte en el fútbol bandera. El equipo femenino también tuvo 24 jugadoras seleccionadas.

Habrá otro campamento de entrenamiento del 21 al 24 de mayo. Después de eso, un comité de selección integrado por entrenadores, cazatalentos y personal de USA Football reducirá la lista a 18 jugadores para un tercer campamento en junio. A partir de ahí, la organización elegirá una nómina de 12 atletas y suplentes para participar en los campeonatos mundiales de la Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF) en Düsseldorf, Alemania, del 13 al 16 de agosto.

El quarterback actual del equipo de Estados Unidos es Darrell “Hush” Doucette III, quien mostró su talento el fin de semana pasado cuando Team USA venció a un plantel lleno de jugadores de la NFL en el Fanatics Flag Football Classic en Los Ángeles.

Doucette ayudó a Team USA a derrotar al equipo Founders FFC de Tom Brady por 43-16, después de vencer al equipo Wildcats FFC de Joe Burrow por 39-16. Luego, Doucette y sus compañeros volvieron a superar a los Founders en el partido por el campeonato, 24-14.

A la selección nacional no se le pudo detener a la ofensiva en tres partidos. El equipo anotó en cada posesión, excepto cuando se arrodilló para agotar el reloj y cerrar una de las victorias.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

Destacados del día

Juez rechaza desestimar caso contra Maduro y deja en suspenso pago de su defensa en EE.UU.

Juez rechaza desestimar caso contra Maduro y deja en suspenso pago de su defensa en EE.UU.

EE.UU. revoca ciudadanía a cubana en Hialeah por fraude millonario a Medicare

EE.UU. revoca ciudadanía a cubana en Hialeah por fraude millonario a Medicare

Muere Noelia Castillo, la más joven en recibir la eutanasia en España, tras dos años de lucha en los tribunales

Muere Noelia Castillo, la más joven en recibir la eutanasia en España, tras dos años de lucha en los tribunales

CUBA VA POR LOS EUROS DEL EXILIO: autorizan empresa española para manejar remesas

CUBA VA POR LOS EUROS DEL EXILIO: autorizan empresa española para manejar remesas

CUBA: Condenan a 7 años a cubano por pintadas contra apagones y críticas al sistema en La Habana

CUBA: Condenan a 7 años a cubano por pintadas contra apagones y críticas al sistema en La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter