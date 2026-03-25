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Rivers dice que Antetokounmpo progresa, pero aún no está sano

PORTLAND (AP) — El entrenador de los Bucks de Milwaukee, Doc Rivers, manifestó el miércoles que Giannis Antetokounmpo, 10 veces All-Star, sigue fuera de acción por una lesión en la rodilla izquierda que lo ha mantenido apartado durante cinco partidos.

Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, observa la sesión de calentamiento previo al partido de baloncesto de la NBA contra el Jazz de Utah, el jueves 19 de marzo de 2026, en Salt Lake City. (AP Foto/Tyler Tate)
Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, observa la sesión de calentamiento previo al partido de baloncesto de la NBA contra el Jazz de Utah, el jueves 19 de marzo de 2026, en Salt Lake City. (AP Foto/Tyler Tate) AP

“Está progresando, simplemente no está sano”, comentó Rivers.

La situación de Antetokounmpo se ha vinculado al debate sobre el “tanking” y la política de participación de jugadores. Los Bucks han perdido 11 de sus últimos 14 partidos y sus posibilidades de llegar a los playoffs son escasas.

La Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (National Basketball Players Association) emitió el martes un comunicado que pareció señalar a los Bucks. El comunicado se produjo después de reportes de que Antetokounmpo quiere regresar.

“La Política de Participación de Jugadores fue diseñada por la liga para exigir responsabilidades a los equipos y garantizar que, cuando un All-Star como Giannis Antetokounmpo esté sano y listo para jugar, esté en la cancha. Lamentablemente, las políticas contra el ‘tanking’ solo son tan efectivas como su aplicación; los aficionados, los socios de transmisión y la integridad del propio juego seguirán sufriendo mientras la propiedad no rinda cuentas”, indicó el sindicato en un comunicado.

Rivers fue claro antes del partido del miércoles por la noche contra los Trail Blazers de Portland al afirmar que Antetokounmpo no estaba siendo apartado. El dos veces MVP de la NBA se lastimó la rodilla en el tercer cuarto de un partido contra los Pacers el 15 de marzo.

“Solo estamos tratando de que Giannis esté recuperado y sano. Ese es nuestro único enfoque. Todo lo demás, lo dejamos de lado”, expresó Rivers.

Los Bucks han perdido tres de sus últimos cuatro partidos sin Antetokounmpo, quien figura como baja por una hiperextensión de la rodilla izquierda y una contusión ósea. No había un calendario para su regreso.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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