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River vence 2-0 a Racing en la previa del superclásico con Boca

BUENOS AIRES (AP) — River Plate enhebró su quinta victoria al hilo por el Torneo Apertura al derrotar 2-0 a domicilio a Racing Club el domingo, una semana antes de recibir a su eterno rival Boca Juniors en el Monumental.

En partido por la 14ta fecha, el “Millonario” no perdonó los errores defensivos de su contrincante y se alzó con el triunfo gracias a los goles de Facundo Colidio, a los 33 minutos, y de Sebastián Driussi, a los 90+2.

En el Cilindro de Avellaneda, la “Academia” terminó con diez por la expulsión de Marcos Rojo, a los 80.

“Fue una victoria muy valiosa, necesitábamos volver a ganar después del empate de la Copa. Hay que saber jugar estos partidos”, declaró Colidio.

El equipo de Eduardo Coudet venía de igualar 1-1 con Blooming en Bolivia por la Sudamericana y el miércoles recibirá al venezolano Carabobo. Posteriormente, el domingo, será anfitrión de Boca, por la antepenúltima fecha del certamen doméstico.

Con su victoria, River se afirma como único escolta en la Zona B, a tres puntos del sorprendente líder Independiente Rivadavia de Mendoza.

En tanto, la derrota supone un duro golpe para Racing, que la fecha anterior había perdido 1-0 el clásico de Avellaneda frente a Independiente y ahora, a falta de tres fechas para el cierre de la fase regular, abandona los puestos de playoffs.

El conjunto de Gustavo Costas también disputa la Sudamericana (venció 3-1 a domicilio a Independiente Petrolero en el debut) y el miércoles será local ante Botafogo.

En el “Millonario” hizo su debut el juvenil Tobías Ramírez, refuerzo llegado recientemente desde Argentinos Juniors, en reemplazo del suspendido Lautaro Rivero. El zaguero central recibió una amarilla tempranamente y en el entretiempo dejó su lugar al experimentado Germán Pezzella.

Pese a los próximos compromisos por la Sudamericana, ambos entrenadores decidieron no guardar nada.

Racing apabulló a River en los primeros diez minutos y contó con una chance muy clara de Santiago Solari, frustrada por el rápido achique del joven arquero Santiago Beltrán.

A medida que avanzaba el reloj, la visita empezó a sentirse más cómoda y un error de cálculo de Rojo como último hombre permitió una corrida en soledad de Colidio, quien definió con potencia y precisión ante la salida del portero local.

Racing sintió el impacto y sus fallas en fase defensiva se repitieron. Driussi casi duplica la ventaja y por poco Colidio perdió la ocasión de pegar su segundo grito, tras una notable jugada colectiva.

El complemento arrancó con la misma tónica, pero Racing mejoró con la entrada de Gonzalo Sosa. Adrián “Maravilla” Martínez disfrutó de una posibilidad inmejorable para igualar, pero hostigado por Beltrán tiró la pelota por encima del travesaño.

Poco después llegó la agresión de Rojo a un rival y el árbitro Sebastián Zunino, tras ser llamado por el VAR, decidió mandarlo anticipadamente al vestuario.

Con superioridad numérica, no extrañó que River sentenciara tras un error en la salida de Agustín García Basso y una exquisita definición de Driussi.

El resultado amplía a 44 partidos la ventaja en el historial del equipo de la “Banda Roja” por sobre la “Academia”.

Por su parte, Huracán arrancó perdiendo con un gol de vestuario, pero remontó para vencer 3-1 en casa a un Rosario Central alternativo, que otra vez no contó con los servicios de su estrella Ángel Di María.

El empate transitorio del “Globo” fue marcado de penal por el ecuatoriano Jordy Caicedo, su séptima conquista en el torneo.

Central, que viene de igualar en cero como local con Independiente del Valle en su debut en Copa Libertadores, el miércoles visitará en Asunción a Libertad.

Los restantes tres partidos de la jornada dominical se saldaron con sendos empates. Newell ’s Old Boys y San Lorenzo igualaron sin goles, mientras que Platense y Gimnasia de Mendoza lo hicieron 1-1.

Atlético Tucumán y Tigre también firmaron tablas en cero, en un partido que estuvo varios minutos suspendido por el intento de barrabravas locales de invadir el campo de juego.

FUENTE: AP

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