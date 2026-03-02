River Plate iguala 1-1 con Independiente Rivadavia en Mendoza a la espera de “Chacho” Coudet

Dirigido interinamente por Marcelo Escudero, el “Millonario” embolsó un punto en el estadio Malvinas Argentinas gracias a un cabezazo de Gonzalo Montiel, a los 38 minutos. Previamente, a los 17, Gonzalo Ríos había puesto en ventaja a la “Lepra” con un golazo desde fuera del área.

Con la igualdad, River conserva momentáneamente su quinto puesto en la Zona A, que es liderada de forma provisional por Independiente Rivadavia, último campeón de la Copa Argentina y participante en la Copa Libertadores de este año.

“Chacho” Coudet, quien se despidió del plantel del Alavés español este lunes, ya tiene todo acordado con la dirigencia del “Millonario” y llegaría a Argentina el miércoles para hacerse cargo del plantel, según informaron medios locales.

Gallardo, un mito viviente en la historia de River, puso fin a su segundo ciclo como técnico del club la semana pasada, después de una serie de resultados negativos y en medio de rumores de peleas con algunos jugadores y la existencia de un vestuario dividido.

Antes de irse, el “Muñeco” condujo a River a una victoria 3-1 sobre Banfield en el estadio Monumental. Y ante la “Lepra” el interino Escudero repitió alineación, con una única excepción: el regreso en el lateral izquierdo de Marcos Acuña, postergado por Gallardo tras un supuesto entredicho con el ahora exentrenador.

En Mendoza, tal como sucedió ante el “Taladro”, River mostró algunas conexiones interesantes, sobre todo en el primer tiempo, gracias a una suma de factores: el encuentro de juveniles en zona de creación, con Tomás Galván, Ian Subiabre y Joaquín Freitas, más la participación de Sebastián Driussi y las subidas por la franja derecha de Montiel.

Al conjunto de Alfredo Berti le costó hacer pie en el partido. Cuando se ordenó, llegó la obra culmen de Ríos: un córner ejecutado por el colombiano Sebastián Villa fue rechazado por la defensa y transformado en gol por el mediocampista, que empalmó la pelota de volea para ponerla junto al primer palo de Santiago Beltrán.

Precisamente el arquero Beltrán, con dos excelentes intervenciones, ante Juan Manuel Elordi y el paraguayo José Florentín, evitó que los desajustes de la visita en defensa tuvieran un costo aún mayor.

Cuando parecía que el local se aprestaba a estirar la diferencia, llegó una rápida combinación del “Millonario” a partir de tres cuartos que culminó en centro preciso de Subiabre para el cabezazo de Montiel en posición de nueve. Para “Cachete” fue su gol número 13 en sus dos etapas en el club.

La tónica no cambió demasiado en el complemento, aunque el juego de ambos desmejoró. La “Lepra” se paró unos metros más adelante, pero casi no consiguió generar peligro. La posesión de pelota fue mayormente de River, sin daño al rival.

Sobre el final, Beltrán salvó en gran forma un cabezazo de Florentín que hubiera dejado a su equipo con las manos vacías.

“Fue uno de mis mejores partidos, es importante poder estar cuando el equipo lo necesita y seguir por más”, declaró Beltrán, el arquero de 21 años que le “cuida” el arco al lesionado Franco Armani.

En un duelo directo por la cima de la Zona A, Vélez Sarsfield derrotó 1-0 a domicilio a Estudiantes de La Plata, que estrenó al uruguayo Alexander Medina como entrenador.

Un tanto de Florian Monzón a los 58 minutos dejó sin invicto al “Pincha”, que por toda competencia gozaba de una racha de 13 partidos sin conocer la derrota. Su extécnico, Eduardo Domínguez, debutó este fin de semana como timonel de Atlético Mineiro.

Con la victoria, el equipo de Guillermo Barros lidera la zona en soledad con 18 puntos, con tres de ventaja sobre su contrincante en el estadio UNO y cuatro por encima de Unión de Santa Fe.

También por la Zona A, Riestra y Platense igualaron en cero, mientras que Banfield venció 2-0 en casa a Aldosivi de Mar del Plata, por la Zona B.

