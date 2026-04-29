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River Plate anuncia a Pablo Longoria como director deportivo

BUENOS AIRES (AP) — River Plate anunció al español Pablo Longoria como nuevo director deportivo para coordinar las distintas áreas vinculadas al fútbol del club argentino que atraviesa una sequía de tres años sin títulos.

Hinchas de River Plate arrojan confeti para recibir a su equipo antes de jugar el clásico ante Boca Juniors por la liga argentina, el el domingo 19 abril de 2026, en Buenos Aires. (AP Foto/Rodrigo Abd)
Hinchas de River Plate arrojan confeti para recibir a su equipo antes de jugar el clásico ante Boca Juniors por la liga argentina, el el domingo 19 abril de 2026, en Buenos Aires. (AP Foto/Rodrigo Abd) AP

Longoria, con una experiencia de más de una década en equipos como Newcastle de Inglaterra, Juventus de Italia, Valencia de España y Olympique de Marsella, articulará el plantel profesional, las categorías menores, el scouting, la gestión de contratos, el análisis de rendimiento y el desarrollo deportivo de River “bajo una estrategia común”, según informó la institución en un comunicado difundido el miércoles.

La llegada de Longoria coincide con un período de sequía de títulos y la ausencia de River en la actual edición de la Copa Libertadores por primera vez en más de una década, en una racha que derivó en la salida de Marcelo Gallardo, su entrenador más laureado, principios de año.

Su sucesor Eduardo Coudet logró una seguidilla de victorias, pero hace dos semanas cayó en el clásico ante Boca Juniors, lo que renovó el malestar de los hinchas hacia la dirigencia por la conformación del plantel y la política de contrataciones.

“A lo largo de su trayectoria, Longoria ha participado en procesos de reorganización institucional y en el desarrollo de estructuras deportivas en clubes de alta exigencia, con especial énfasis en la identificación y formación de talentos”, explicó River. También destacó su profundo conocimiento del fútbol sudamericano en la detección de talentos luego contratados por equipos europeos.

Longoria reportará al presidente Stefano Di Carlo y al secretario técnico, el exfutbolista uruguayo Enzo Francescoli.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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