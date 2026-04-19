Reynolds y Keller impulsan a Piratas a vencer 6-3 a Rays

Compartir en:









Bryan Reynolds, de los Piratas de Pittsburgh, batea un sencillo ante el lanzador de los Rays de Tampa Bay, Shane McClanahan, para impulsar dos carreras en la quinta entrada de un juego de béisbol en Pittsburgh, el domingo 19 de abril de 2026. (AP Foto/Tom E. Puskar) AP

El sencillo de dos carreras de Reynolds al jardín izquierdo coronó una quinta entrada de tres anotaciones y puso a los Pirates arriba 4-2. El hit llegó después de que el sencillo del empate de Nick Gonzales impulsara a Joey Bart, quien abrió la entrada con un doble.

Keller (2-1) permitió dos carreras —con el sencillo de Hunter Feduccia en la quinta— y cinco hits, además de ponchar a cinco.

El dominicano Junior Caminero conectó un jonrón abriendo la novena por los Rays, al pegarle a Wilber Dotel, quien hacía su debut en las Grandes Ligas. Dotel retiró a los siguientes tres bateadores para terminar el juego.

Los jonrones del bateador emergente Spencer Horwitz en la sexta y de Nick Yorke en la octava ampliaron la ventaja de los Piratas a 6-2.

Shane McClanahan (1-2) permitió cuatro carreras y ocho hits en 4 1/3 entradas. Ponchó a cinco y no dio bases por bolas.

Los Rays perdieron dos de tres en la serie después de llegar con una racha de seis victorias. Los Piratas terminaron su estadía en casa con marca de 4-3.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP