Revocan estatus de gestor de paz a cabecilla guerrillero que se fugó de una clínica en Colombia

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La figura de gestor de paz se enmarca en la política de “paz total” implementada por el presidente Gustavo Petro —con la que se pretende desmovilizar a grupos armados—, y habilita a los designados a realizar acercamientos con los miembros de estas estructuras, sin que ello implique un cambio en su situación legal.

Los Comuneros de Sur formaban parte de un amplio organigrama de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, en armas desde 1964, pero en 2024 se deslindaron de ella y se sentaron a dialogar con el gobierno por separado. Ese mismo año el gobierno interrumpió sus diálogos con el ELN, acusándolo de falta de voluntad para alcanzar la paz luego de un atentado en el que murieron dos soldados.

Villota Rodríguez escapó el viernes de una clínica de la ciudad de Pasto, a donde había sido llevado para tratar una dolencia, en complicidad de hombres armados que lo extrajeron del lugar, según había informado el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

La delegación del gobierno para las negociaciones de paz con los comuneros, que operan en el sureño departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, condenó el domingo en un comunicado el escape de “Tito” que, dijo, pone en riesgo todo lo avanzado en los diálogos durante más de año y medio. Y agregó que, debido a ello, decidió “revocar la gestoría de paz” de Villota Rodríguez, y evaluará “las demás (gestorías) expedidas en ese sentido”.

Además, pidió a los pobladores de Nariño, principalmente de las 10 comunidades a las que se les dio prioridad en los diálogos, que persistan en la paz, la cual ha conseguido avances para la transformación de su territorio. Mencionó la sustitución de cultivos, el desminado humanitario y la prevención del reclutamiento de menores, entre otros.

“Tito” estaba en prisión, procesado por acciones criminales como terrorismo y contra civiles y líderes sociales en Nariño, tales como el secuestro de 13 personas en 2023, de las cuales asesinó a cuatro, según la Fiscalía colombiana.

FUENTE: AP