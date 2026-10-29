Retiran el techo de una torre de agua en Manhattan donde anidó una rara familia de lechuzas comunes

Una lechuza común americana permanece sobre un depósito de agua en el sector Upper West Side, el miércoles 14 de octubre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

La familia de lechuzas comunes fue descubierta hace semanas, lo que atrajo a multitudes de personas a la calle ansiosas por ver a las aves, incluidos fotógrafos de la naturaleza. Se cree que es el primer caso documentado en la historia moderna de lechuzas comunes que anidan en Manhattan.

Jessica Wilson, directora ejecutiva de NYC Bird Alliance —una organización sin fines de lucro dedicada a proteger las aves silvestres—, manifestó que vio a un polluelo de lechuza común el jueves en el techo de un edificio cercano después de que fue retirado el techo de la torre de agua, la cual está ubicada sobre la azotea de un edificio. Los polluelos de lechuza común “no deberían estar afuera en pleno día” porque las lechuzas comunes son nocturnas, explicó.

NYC Bird Alliance recibió reportes la mañana del jueves de residentes y observadores de aves sobre trabajos que se realizaban en la parte superior de la torre, indicó Wilson. Cuando Wilson llegó al edificio, no había trabajadores presentes. También arribaron agentes de control del Departamento de Conservación Ambiental del estado, añadió, y todos pudieron acceder a la azotea del edificio con el permiso del encargado del inmueble. Wilson vio que la parte superior de la torre de agua donde las lechuzas comunes habían estado anidando ya no estaba.

El Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York indicó en un comunicado que sus agentes “investigaron el área y encontraron que el techo de la torre de agua del edificio fue retirado, dejando expuesto el nido de lechuza común”.

Los agentes le dijeron al propietario del edificio que “detenga la demolición de la torre de agua hasta nuevo aviso” mientras el departamento investiga posibles infracciones, añadió la dependencia.

Al ser contactado por teléfono, el encargado del edificio declinó hacer comentarios. De momento no está claro quién es el dueño del mismo ni quién ordenó retirar el techo de la torre de agua.

Thomas Obersteiner, residente del Upper West Side, comentó que vio a un hombre con un cable de extensión bajando de la torre de agua el jueves, aproximadamente al mediodía.

La noticia del retiro del techo de la torre de agua provocó críticas.

“Estoy indignado por los reportes de que trabajos de construcción en una torre de agua del Upper West Side destruyeron parte de la estructura que era el hogar del primer nido de lechuza común de Manhattan, lo que potencialmente pone en peligro a una pareja de lechuzas y a sus varios polluelos”, expresó Erik Bottcher, senador estatal de Nueva York, en una publicación en redes sociales, y agregó que los “nidos activos de aves migratorias” están protegidos por leyes estatales y federales.

“Nuestra fauna silvestre urbana merece protección, y debe haber rendición de cuentas cuando se violan estas protecciones”, agregó Bottcher.

“Ese nido era conocido, increíblemente conocido; se escribió mucho sobre él", dijo David Barrett, un observador de aves radicado en Manhattan que administra la popular cuenta Manhattan Bird Alert en redes sociales. "Nunca debió haber ocurrido (que lo quitaran)”.

Barrett indicó que observó la torre de agua el jueves y vio que el techo había sido retirado.

Las aves han cautivado a los neoyorquinos en el pasado. Los residentes se han enamorado de las becadas americanas, conocidas por detenerse cada año en Bryant Park, en el área central de Manhattan, mientras migran hacia el norte a comienzos de la primavera. Después de que el búho real euroasiático de nombre Flaco murió en 2024, decenas de seguidores afligidos se reunieron para despedirse de la querida criatura que voló por Manhattan y se convirtió en una alegría para muchos luego de que alguien lo dejara salir de su recinto en el zoológico el año anterior. También estuvo Pale Male, un halcón de cola roja que anidó sobre la Quinta Avenida durante tres décadas antes de morir en 2023.

Los avistamientos de lechuzas comunes en los parques de la ciudad de Nueva York son muy raros, según el Departamento de Parques y Recreación de la urbe. Nueva York se encuentra en el límite norte del área de distribución de la lechuza común, y la población de esta especie ha disminuido “a un ritmo alarmante” con el tiempo, de acuerdo con el Departamento de Conservación Ambiental del estado.

Los polluelos de lechuza común dependen de sus padres para que cacen por ellos porque todavía no saben cazar, explicó Wilson. Los padres les llevan comida al nido. Sin éste, añadió Wilson, “nos preocupa que estos polluelos de lechuza común quizá no sobrevivan”.

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Kelety informó desde Phoenix.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP