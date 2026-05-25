Restringen uso de calefactores a leña y vehículos en Santiago por alto nivel de contaminación

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La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana indicó que las medidas son consecuencia de las “adversas condiciones atmosféricas que se registran desde el viernes” en la capital chilena, que han elevado los niveles de contaminación y de partículas finas —conocidas como PM2,5—.

Esto implica que están prohibidos el uso de calefactores a leña y otros derivados de la madera en toda la región metropolitana, así como las quemas agrícolas habituales en los campos de cultivo entre marzo y octubre, informó la entidad.

Asimismo, los grandes establecimientos industriales que no hayan presentado sus planes de reducción de emisiones o no estén cumpliendo las metas deberán paralizar completamente sus actividades y se aplicarán restricciones de circulación a vehículos sin el sello verde o aquellos fabricados antes de 2002.

El Ministerio de Educación, por su parte, aconsejó no suspender las clases de educación física, pero sí sugirió “modificar la intensidad” de las actividades y optar por aquellas que "no requieran mayor consumo de oxígeno, idealmente realizándolas bajo techo”.

El lunes mediciones del Ministerio de Medio Ambiente indicaban una concentración de partículas finas que variaba entre 110 y 169 microgramos por metro cúbico en diferentes zonas de la ciudad, muy por encima de los niveles de 15 recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La exposición prolongada a estas partículas supone riesgos significativos, según la OMS, debido a su capacidad de penetrar profundamente en los pulmones y la corriente sanguínea causando problemas respiratorios, cardiovasculares y aumentando el riesgo de cáncer e incluso muerte prematura.

FUENTE: AP